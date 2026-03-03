K-pop et K-beauty : une expo raconte toute l’histoire de l’esthétique à la coréenne

Pourquoi la pop culture coréenne fascine-t-elle autant ? Sans doute parce qu’ils sont toutes et tous hyper BG dans les clips et les séries télé ? Pour aller plus loin dans l’analyse, le musée Guimet, dédié aux arts asiatiques, présente une nouvelle exposition à partir du 18 mars pour raconter l’histoire de cette culture de la beauté qui trouve ses origines au Moyen Age.

Synonyme de pureté et de statut social élevé, la quête du teint de peau le plus clair possible est une tradition ancestrale en Corée et cette esthétique qu’on voit aujourd’hui partout répond à des codes bien précis. L’exposition K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d'un phénomène rassemble ainsi des œuvres qui datent de la fin du XVIIIe siècle, où les peintres coréens saisissent ces femmes à la peau pâle et à la coiffure sophistiquée en train de se maquiller.

L’exposition racontera ensuite comment cette culture s’est transformée jusqu’aux années 2000, où elle infuse l’Hallyu, la vague de pop culture coréenne, faisant résonner dans le monde entier ce rituel de self-care qui vise une forme d’harmonie, à l’intérieur comme à l’extérieur de la peau.

Quand ? du 18 mars au 6 juillet 2026.

Où ? musée Guimet, 6 place d'Iéna, Paris 16e.

Combien ? 12-15 €.