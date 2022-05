Organisée en partenariat avec le Balloon Museum de Rome, l’expo Pop Air rassemble une quinzaine d’artistes sous la Grande Halle de la Villette qui s’expriment tous à travers le… ballon ! Lorsque l’on arrive dans le premier espace, on est accueillis par une immense fontaine kawaï qui semble tout droit sortie d’un Miyazaki. OK, on comprend vite le délire et on sent que l’exposition sera plus un événement mignon conçu pour Insta que l’occasion d’amorcer une vraie réflexion autour de l’art gonflable. Piscine à boules régressive, salle psychédélique pleine de miroirs et de sphères colorées, reproduction de chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art en baudruche, tout ici est plaisant. Mais si l'expérience est immersive et esthétique, tactile et rigolote, elle manque aussi cruellement de réflexion, reléguant toutes les œuvres au statut de pur divertissement, faisant de l'événement une fête foraine estampillée “artistique” plus qu’une vraie expo. Et ça, c’est vraiment dommage.