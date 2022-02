Les meilleures expositions mode du moment à Paris

C'est un dossier à consulter sur son 31. Depuis quelques années, le monde de la mode n'a cessé de défiler dans les musées de Paname pour le plus grand plaisir des visiteurs. On ne compte plus les rétrospectives consacrées aux œuvres de créatrices et créateurs iconiques, aux maisons de couture et aux phénomènes qui ont marqué l’histoire du genre. Alors histoire d'être au taquet sur le sujet, on a décidé de réunir dans ce dossier les meilleures expositions mode qui se déroulent en ville. Une liste conjuguée au chébran de l'indicatif.