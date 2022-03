Time Out dit

On connaît tous le musée Rodin dans le 7e arrondissement. Mais saviez-vous que le sculpteur avait séjourné à Meudon, aux portes de Paris, dans une maisonnette toute modeste ? Immense domaine dominant le 92, la villa des Brillants, c’est un séjour à la campagne en seulement quelques stations de métro. On y découvre sa très belle baraque, son jardin plus proche de celui du Luxembourg que celui de votre grand-mère, et son atelier des antiques, où est entreposée son impressionnante collection de marbres gréco-romains et de sculptures égyptiennes et médiévales. Le petit plus de la visite ? La tombe de l’artiste, placée dans le jardin et surmontée d’un penseur surplombant la Seine. Un mec simple, ce Rodin.