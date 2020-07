Le repaire inconditionnel des branchés noctilopes du Marais ! LGBTQI+ more-than-friendly bien sûr…

Pour qui ? Ceux qui veulent boire un coup sur la même terrasse que John Galliano.

Boire quoi ? Une pinte ou un verre de vin, peu importe : l'important est ailleurs

Mais pourquoi cet ex-PMU au mobilier patiné par le temps grouille de monde, de jour comme de nuit ? Parce qu'il possède une terrasse toujours ensoleillée, au carrefour rue Vieille du Temple et rue de la Perle, et de grandes baies vitrées sur rue (argument de poids pour matage en règle). Et surtout, parce qu'il a été validé par toute la fashionsphère. A commencer par John Galliano qui, un soir ivre mort, en plein burn-out de Fashion Week 2011, y cracha des propos antisémites… avant de s’excuser, trop tard : la maison Dior le vira illico presto.



Ceci posé, La Perle, c’est aussi ce mix improbable entre les éboueurs venus prendre le p’tit noir au comptoir (Nectoux !) dès potron-minet, les commerçants du quartier en pause déj', et le soir, donc, une clientèle de gays, fag hags, hipsters, modeux, artistes discutant joyeusement sur le trottoir. Le rade doit aussi beaucoup à la personnalité du taulier-galériste, Jean-Philippe. Ce touche-à-tout a notamment investi le Mur des Quatre Fils à côté, invitant des artistes à venir projeter sur la façade installations lumineuses, photos, vidéos…

Et a également installé, bien planquée à l'arrière de son bar, la Kiss Room, présentée par l'artiste Mathias Kiss lors de la FIAC 2013. Une pièce de 10 m² (sans WiFi !) entièrement recouverte de 1000 miroirs, avec bande-son concoctée en exclu par Nicolas Godin du groupe Air, mini-bar à champagne et matelas de rêve Hästens. Un petit havre de paix à booker sur Airbnb. Dernière chose : n'oublier pas de faire un tour aux vécés, les plus intello-futuristes de Paris !