Les films et séries sur les attentats du 13 novembre 2015

Le 13 novembre 2015, quelques mois après les attaques contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, la France resombrait dans l’effroi. Une insensée série d’attentats aux abords du Stade de France à Saint-Denis, dans les rues du 10e et du 11e arrondissement et au Bataclan plongeait le pays dans une nuit de terreur. Ce sidérant déferlement de violence revendiqué par l’État islamique, fit 133 morts, 413 blessés et d’innombrables vies bouleversées. Alors que, dix ans après, Paris se souvient, nous vous proposons une sélection de films et séries relatant, sous divers angles, cette tragédie, la tuerie de masse la plus meurtrière en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Des vivants de Jean-Xavier de Lestrade (2025)

Cette fiction en huit épisodes, basée sur des entretiens avec sept rescapés du Bataclan, raconte une histoire vraie : celle du retour à la vie des « Potages », un groupe d’otages devenus des potes une fois sortis de l’enfer.

Novembre de Cédric Jimenez (2022)

Ce film, rythmé comme un blockbuster, raconte la traque haletante d’Abdelhamid Abaaoud, le coordinateur des attentats, par des policiers de l'antiterrorisme. Une course-poursuite qui aboutit à l'opération du 18 novembre 2015 à Saint-Denis.

Revoir Paris d’Alice Winocour (2022)

Mia (Virginie Efira) ne se souvient que par bribes de l’attentat dont elle a été victime dans une brasserie parisienne. Elle décide de rejoindre une association de victimes pour retrouver la mémoire et continuer à vivre.

13 novembre : Fluctuat nec mergitur de Jules et Gédéon Naudet (2018)

Ce documentaire en trois volets, hyper complet, raconte de façon chronologique les événements du 13 novembre à l’aide de témoignages de victimes, de pompiers, de policiers et de personnalités politiques.

Les Espions de la terreur de Rodolphe Tissot (2024)

Tirée du livre de Matthieu Suc, cette mini-série de quatre épisodes suit l’enquête d’agents de différents services français de sécurité chargés de retrouver les responsables des attaques du 13 novembre.

Une amie dévouée de Just Philippot (2024)

Inspirée du livre-enquête La mythomane du Bataclan d’Alexandre Kauffmann, cette série raconte la spirale de mensonges de Christelle (Laure Calamy), qui se fait passer pour une fausse victime du Bataclan.

Le Grand Procès de Bahareh Akrami et Camille Duvelleroy (2024)

Le soir du 13 novembre, Bahareh Akrami boit un coup en terrasse au Carillon et échappe par miracle aux balles des terroristes islamistes. Six ans plus tard, elle raconte en dessin, depuis le banc des parties civiles, les dix mois du procès des auteurs, qui a eu lieu entre septembre 2021 et mai 2022.

© Arte / Bahareh Akrami,

13 novembre, les Ricochets de Pauline Pallier et Florence Troquereau (2025)

Les attentats du 13 novembre ont fait 133 morts… et 72 orphelins. Dix ans après, ce documentaire leur donne la parole : ces jeunes adultes racontent comment ils se reconstruisent.

13 novembre, le choix de Sonia (2025)

Cet étonnant objet mêlant fiction et documentaire raconte l’histoire de Sonia, tranquille mère de famille de Seine-Saint-Denis, qui se retrouve en contact avec Abdelhamid Abaaoud, le chef du commando en fuite. Elle décide d’alerter la police et va aider à son arrestation.