Time Out dit

Difficile de manquer la Saint-Valentin pour la team de l’Hôtel Amour. Le bar/hôtel le plus hype de la capitale descend quelques blocks pour investir la salle des Etoiles et monter un bal avec une prog de concerts et DJ sets assez coquine. A l’affiche, on trouve le groupe de pop/rock La Femme, le couple funky le plus fidèle du label Ed Banger, Breakbot & Irfane, la performeuse/chanteuse/bimbo australo-parisienne Sam Quealy, ainsi qu’Anja Sugar & Eddie Megraoui, deux DJ habitués du platine du Petit Palace, qui flirteront ensemble aux platines pour finir la nuit.