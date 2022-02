Moonshine Paris VII

Time Out dit

La teuf la plus secrète et la plus courue de Montréal (même Jon Snow de GOT est venu y faire un tour) débarque une nouvelle fois à Paris. Comme d’hab, aucune info ne filtrera sur le lieu de la soirée jusqu’au moment où vous enverrez le fameux “SMS for Location”. Tout ce qu’on sait, c’est qu’on va s’enjailler toute la nuit sur des sons afro et apparentés (gqom, afro-house, kuduro, coupé décalé, baile funk…) avec le résident fondateur Pierre Kwenders, qui a invité une série de mixeurs panafricains dont l’Angeleno Foreignerrrrr, le Reimois Vanyfox, la Québécoise San Farafina, et une des stars de la scène sud-africaine, DJ Lag, patron du gqom et auteur de l’irrésistible titre Raptor il y a quelques mois. Immanquable.