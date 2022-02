Dès qu'il s'agit de faire la fête, c'est peu dire que le collectif Casabey sait comment s'y prendre. Avec ses soirées Classics Only, il sort la machine à remonter le temps et nous transporte directement entre 1996 et 2006, à la (re)découverte des sons hip-hop et R&B de l’époque. Alors qu’il a aussi pris l’habitude d’organiser des raouts hors les murs (du genre à Santorin ou une fête foraine dans un ancien fort militaire), le collectif a décidé de briser ces dernières semaines de silence en revenant le 26 février dans son bercail de la Bellevilloise. Casabey ne change rien à sa formule magique : en plus de la musique rap et R&B antérieure à 2006 sont annoncés un karaoké et un concert surprise. S’il nous est impossible pour l’instant de révéler le guest, on peut tout de même vous dire que Casabey a pour habitude de programmer des monstres sacrés du rap (Rim'K du 113, La Fouine, Oxmo Puccino…) Bref, ça sent bon la température alarmante, les jeux de coudes et la sueur all night long. Une Classics Only comme on les aime, en somme. La joie des retrouvailles en plus.