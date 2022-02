Rex Club Presents: Miley Serious, Azamat B b2b Bob Sleigh, Lu2k

Time Out dit

Dans le cadre de son (dantesque) programme de réouverture (Antal, La Mamie's, Benedetta…), le club du boulevard Poissonnière a invité Miley Serious, dernière addition de son escouade de résident(e)s. Assurément l'une des animatrices les plus furieuses des cortèges festifs du moment, elle inaugurera sa nouvelle résidence le 25 février.

Avec elle, attendez-vous à un set aux lisières de l'acid et du post-punk, pour une conquête de l’audience tout en facilité. Pour l'accompagner, elle a opté pour des comparses de choix. On y croisera l'artiste portoricain LU2K, auteur d'un aventureux projet entre break et hardcore récemment sorti sur 99CTS Records (label de la maîtresse de maison). Egalement annoncé : un B2B réunissant Azamat, grand manitou de Rinse France, et Bob Sleigh, programmateur de Rinse France, pour un set qui pourrait toucher autant au dancehall, au tropicalisme, à la techno qu'aux niches hip-hop. Ça risque de déménager mais bon, vous vous attendiez à quoi pour une crémaillère de Miley Serious ?