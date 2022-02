WET FOR ME - Dykes out edition

Time Out dit

La fête des filles qui aiment les filles est de retour dans son antre de la Machine du Moulin rouge avec, comme toujours, un line-up qui va faire vriller le dancefloor dans tous les sens. Sur le Central, on trouvera notamment la DJ du collectif féminin Vénus Club Belaria avec sa disco de rave, un live du duo parisien d’EBM Minuit Machine qui va plonger la salle dans le dark, l’explosive DJ londonienne Yazzus, spécialiste des bootlegs qui mashuppe dubstep, footwork et jungle dans des sets rentre-dedans, et bien sûr l’orga et résidente du collectif Barbi(e)turix, Rag. Et pour découvrir de nouvelles têtes, rendez-vous dans la salle du bas, la Chaufferie, avec une prog confiée au collectif Dykes Out avec une flopée de nouvelles DJ à suivre de près.