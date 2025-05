Ouvert il y a un an tout rond en toute discrétion, La Conversation est un hôtel de charme comme on n’en fait plus. Trois étoiles, beaucoup de personnalité et un accent mis sur la convivialité au gré d’intimistes espaces partagés. Commençons par là, avec, au rez-de-chaussée, un bar à vin feutré, une véranda cosy baignée de luminosité et un petit patio où se rafraîchir l’été. Vrai plus : dans ces espaces, on peut profiter toute la journée de café et thé en libre-service. Les chambres premier prix sont minuscules (à partir de 10 m2), mais la décoration chaude aux matériaux nobles (velours, loupe d’orme…) les transforme en petits cocons. Encore un bon plan dans le 15e arrondissement, à deux pas du parc Georges-Brassens (et 15 minutes de vélo de la tour Eiffel) !