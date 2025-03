Abonné aux palaces patrimoniaux (le Majestic à Cannes, le Normandy à Deauville) le groupe Lucien Barrière a sauté le pas du boutique-hôtel parisien en 2025 avec ce Maison Barrière Vendôme. Après huit ans de travaux, l’ancien siège social de Lacoste s’est métamorphosé en discret cinq-étoiles de 26 chambres (dont 16 suites) posté au milieu des palaces (le Meurice est contigu). Chacune d’elles a été baptisée du nom d’une femme célèbre (Hedy Lamarr, Isadora Duncan, Joséphine Baker…) qui a inspiré sa décoration au designer Daniel Jibert.

Appliques signées Lalique, tête de lit en tissu Pierre Frey, parquet Versailles, lavabo en marbre… Le meilleur de l’artisanat français a été convoqué dans les sept étages et ça se sent dans la qualité et cohérence de l’ensemble ! La vaste suite Mata Hari complète son thème Art déco avec statuette chinée, revue d’époque, livres de photo. Elle propose aussi une inattendue cuisine complète si l’envie soudaine d’économiser sur les repas vous saisit. A noter que la conciergerie peut vous faire monter le nécessaire pour des petits plats à assembler et réchauffer avec votre moitié.

La literie se montre irréprochable et le silence absolu (la magie de la vue sur cour et le double vitrage) – on y dort profondément ! Le petit-déjeuner se prend dans le restaurant installé dans la cour, qui aux beaux jours s’ouvrira largement. Et le matin, vous pouvez assister au lever de rideau de toutes les boutiques de luxe du quartier.

Prix : à partir de 650 € la chambre.

Kit de beauté : produits de bain Officine Universelle Buly.

Petit-déj : un menu à tarif très palace (42 €) pour des viennoiseries, un laitage, un café et un jus, qui monte à 58 € avec deux œufs et trois pancakes en plus.

Le petit plus : le spa qui s’annonce comme l’un des plus modernes de Paris.