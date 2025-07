À Saint-Denis, le Centre aquatique est l'un des sites héritage des Jeux 2024

Il y a “se faire un plouf à la pistoche” et puis il y a nager dans une piscine olympique. Depuis le 2 juin 2025, les Franciliens ont la possibilité d’aller claquer des longueurs dans le centre aquatique olympique dyonisien, là où ont eu lieu les épreuves de plongeon, water-polo et natation synchronisée pendant les JO. Griffonné par les cabinets d’archi VenhoevenCS et Ateliers 2/3/4/, ce complexe frime avec des équipements de taille forcément olympique (bassin de 50 mètres sectionnable et fosse avec plusieurs plongeoirs allant jusqu’à 10 mètres). Le tout cerclé de tribunes pouvant accueillir 5 000 spectateurs et coiffé d’une démentielle voûte en bois incurvée. Autres propositions chlorées : un bassin de 25 mètres entièrement dédié à l’apprentissage ainsi qu’un espace balnéo-ludique. Au rayon pratique : le centre est ouvert en continu tous les jours de la semaine – ça fait plaisir –, et les billets pour adultes démarrent à 6,50 € pour l’accès à la Halle olympique (9 € avec l’accès au bassin aqualudique). Ça va vous changer de la piscine municipale !