En décembre, on vous a sélectionné la balade de Noël idéale

Youpi, hourra, alléluia ! Vous pouvez célébrer la nouvelle dans toutes les langues : il est de nouveau possible de gambader dans tout Paris (dans le respect des règles sanitaires, hein !) Ça tombe bien, en période de fêtes, la capitale grouille généralement de bons plans et d’activités. Pour le coup, Time Out a retroussé les manches (de son pyjama) et s’est associé à la campagne Paris Ensemble, cornaquée par l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (Paris je t’aime). L’idée ? Vous proposer une balade dans toute la ville, entre shopping, illuminations, pauses gourmandes et hôtels cocooning…

Et si on commençait par manger, histoire de faire le plein de force ? Direction le mythique salon de thé Angelina, aux Tuileries, qui revisite cette année le mont-blanc (sa pâtisserie vedette) dans une version bûche à se damner. Idéal pour le réveillon chez sa mère-grand… Rejoignez ensuite la place de la Concorde à pattes, pour profiter des illuminations (en soirée) et surtout passer une tête au Christmas Pop-Up du Four Seasons Georges V, la boutique éphémère confiée à Eric Beaumard, patron du resto Le Cinq et sommelier médaillé - le bonhomme est parti puiser 50 crus d’exception dans la mythique cave du Georges V. Clairement un cadeau qui ne décevra pas ! Derrière, un coup de métro (ou vous pouvez marcher bande de feignants) et vous voilà devant les vitrines des Galeries Lafayette Hausmann, peuplées cette année de créatures fantastiques sorties de l’imagination de l'illustrateur belge Tom Schamp, qui met en scène la jeune aventurière Céleste.

Pour en prendre encore plein les mirettes, direction l’île Saint-Louis et la librairie Maison CF, le nouveau lieu ouvert par la galeriste Clémentine de la Féronnière, avec une vitrine signée JR (encore lui !), et qui fait partie du circuit Photo Days, un parcours dans la ville qui se déroule jusqu’au 6 février 2021. Pour finir cette journée, un thé Kushmi, des cookies et un sauna vous attendent à l’hôtel Le Général, du côté d’Oberkampf, à moins que vous ne préfériez le Terrass’’ Hotel à Montmartre. Avec tout ça, vous avez oublié le cadeau pour votre tante ? Pas de panique, le site parisinfo.com propose un marché de Noël virtuel 100 % local (des acteurs parisiens et franciliens), où vous pourrez trouver des bons cadeaux pour des expériences parisiennes, comme une visite de la Philharmonie ou du Boulevard du street art avec le Fresh Street Art Tour, ou, pour les plus téméraires, une simulation de chute libre en plein Paris chez Ifly… Rien que ça.