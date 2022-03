Pour célébrer la journée internationale du tiramisu, on a demandé à la team de Daroco, géniale trattoria planquée dans une ancienne échoppe Gaultier, de nous filer sa fameuse recette maison : un tiramisu dans les règles de l'art, assez facile à réaliser, qu’il convient de partager avec 8 personnes. Miam miam mia !

INGREDIENTS, pour 8 personnes :

Biscuit cuillère :

- 200 g de farine

- 6 œufs

- 200 g de sucre en poudre

- 50 cl de café fort

Appareil à tiramisu :

Crème anglaise

- 6 jaunes d’œufs

- 150g de sucre

- 750g de lait

- 2 gousses de vanille

- 2 feuilles de gélatine

Tiramisu



- 500 g de mascarpone

- Cacao en poudre pour la finition

RECETTE :

Biscuit cuillère :

1- Battre les jaunes d’œuf avec le sucre dans un batteur, vitesse maximum, jusqu’à obtenir une mousse onctueuse. Incorporer la farine à l’aide d’une Maryse, de manière à obtenir un mélange homogène.

2- Verser le mélange dans une plaque d’environ 20 cm par 30 cm et enfourner à 170 ° C pendant 10 minutes.

3- Lorsque le biscuit est cuit, le sortir du four, verser le café uniformément, et réserver au frais.

Appareil à tiramisu :

4- Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide.

5- Mélanger les jaunes d’œuf et le sucre dans un bol, à l’aide d’un fouet. Mettre le lait à bouillir avec les gousses de vanille fendues.

6- Lorsque le lait bout, baisser le feu au minimum, en verser un quart environ et fouetter immédiatement, et vigoureusement. Puis reverser ce mélange dans le lait, et cuire à feu doux en mélangeant à l’aide d’une spatule.

7- Lorsque le mélange prend une consistance (ou une température de 84°c), ajouter les feuilles de gélatine préalablement essorées.

8- Laisser refroidir et réserver au frais.

9- Pour terminer l’appareil à tiramisu, mélanger au batteur, avec le fouet, à vitesse rapide, la crème anglaise et le mascarpone, jusqu’à obtenir une consistance onctueuse.

10- Verser l’appareil à tiramisu sur le biscuit imbibé de café, et laisser prendre au froid pendant 6 heures minimum.

11- Saupoudrer de cacao en poudre avant de servir.

Bon appétit !