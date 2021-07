La Glace Alain Ducasse

Avec ses 21 étoiles, Alain Ducasse n’est pas un cuisinier mais une galaxie à lui tout seul. Texturées, cuisinées, ces glaces de dégustation sont du kif en bac.

Quand le grand manitou de la gastronomie fait chauffer les turbines, ça donne des boules d’auteur qui pourraient être servies sur table étoilée ! Mais ici, c’est en se baladant dans le quartier de la Bastille qu’on pourlèche à la fraîche ces glaces à manger qui ont du relief, des textures et une complexité de cuisinier apportée par l’italien Matteo Casone, expert en gelato. En plus de votre langue, vous aurez donc besoin de vos dents. Sur le mur de ce comptoir couleur pamplemousse, la carte des parfums en alvéoles de ruche fait bourdonner nos abeilles intérieures : glaces fraise et fraise fermentée, huile d’olive, plombière, trois vanilles ; sorbets grenade et menthe, citron et citron confit… Bzzzzzzzzz !

Le Super Boules :

Sorbet pistache-fleur de sel-citron confit : on a perdu la nôtre, de boule, pour cette sphère verte à la pistachicité maximale, toute en légèreté, enjaillée par des pépites de citron confit et une trame saline qui remet le sucre à sa place. Ce sorbet, on l’épouse. On lui roule de longues galoches. On se fait tatouer son nom sous la langue.

Sorbet herbes fraîches : il (du)casse la baraque avec ses cinq herbes fraîches: estragon, persil, coriandre, basilic, menthe. Ou l’impression vivifiante de croquer dans un jardin d’été.

Sorbet chocolat Madagascar et morceaux concassés : il est un peu inhibé en coquinerie mais a tout l’intérêt d’un chocolat de dégustation : des acides et des amers longs, subtiles, une texture savante, le grué joueur… Pour un léchage contemplatif.