Time Out dit

4 sur 5 étoiles

“Are you ready ? It’s huge !” Tout sourire et full positivité dans son hoodie Pasadena, la cuistote Orly Zeitoun nous accueille avec ces mots de défi façon Lady Gaga à la mi-temps du Super Bowl. Enfin, ici, c’est plutôt le Super Boulettes tant le Mega Mega, le sandwich aux meatballs, sauce tomate et provolone fondu entre deux édredons de focaccia grillée, a fait baver du monde sur les réseaux. Nos glandes salivaires aussi battent la chamade devant ce snack miniature dans lequel la cheffe franco-tuniso-californienne, ancienne de chez Echo, aligne de quoi casser la dallasse et son univers impitoyable, sans complexes, à coups de gros calibres popotés avec soin – et uniquement à emporter.



On fait le plein et on va se caler sur un banc au square d’Anvers un peu plus haut où, en ce jour des enfants, un papa met des petits ponts à son fils de 7-8 ans – c’est du propre. Nous, on attaque la soupe du jour, un minestrone sous-salé et rougeoyant, chargé de fregola sarda, carottes et haricots verts – satisfaisante (6 €). Avant de prendre un snack attack in da face, avec le colossal casse-dalle cité plus haut : un mètre cube de plaisir (à vue de nez), lourd de quatre boulettes juteuses taille ballon de basket dunké par Shaquille O’Neal (11 €). Sans conteste, le MVP de ce dej, que l’on poussa d’un ice tea maison nickel (4 €).



Ne disposant que d’un seul estomac, on a dû passer notre tour sur les salades et le dwich du jour à base d’épaule d’agneau effilochée au romarin et au fenouil, qui avait aussi l’air de mériter le All-Star Game, pour laisser de la place à une part de gâteau choco en duplex, spongieux et so huge qu’il ne rentrait pas dans sa boîte d’emballage (5 €). Bref, c’est goûteux, c’est généreux, c’est joyeux : l’affaire est dans le snack.