Les meilleures boutiques vintage pour homme à Paris

Le New York Times l’a qualifié de « magasin qui comprend comment les gens s’habillent aujourd’hui » : un compliment qu’il ne faut pas prendre à la légère, et qui est mérité au vu de la quantité de clients, tous plus cool les uns que les autres, que The Archivist immortalise régulièrement sur son compte Instagram. C’est aussi une sorte de challenge, car il n’est pas simple de rester dans l’air du temps – surtout quand on parle de mode. Mais on peut compter sur l’œil avisé de l’acheteur de cette boutique vintage, pour laquelle les gens viennent de loin afin d’y trouver un mélange de streetwear américain usé juste comme il faut, de menswear japonais dans ce qu’il a de plus portable et d’autres pièces de créateurs européens choisies avec parcimonie. La sélection de bijoux, chaussures et accessoires vaut aussi le déplacement (prévenez votre banquier avant d’y aller).
Désormais, c’est le terrain de chasse des chineurs stylés, des modeux en quête de pièces rares et de ceux qui préfèrent un Levi’s 501 bien patiné à n’importe quelle fast-fashion éphémère. Voici les meilleures adresses parisiennes où dénicher du vintage.