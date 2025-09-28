Paris

Paris

Les meilleures boutiques vintage pour homme à Paris
© Nathan Atlan
© Nathan Atlan

Les meilleures boutiques vintage pour homme à Paris

Libérée des a priori qui lui collaient à la peau, la fripe vit une véritable renaissance. Voici les meilleures adresses parisiennes où dénicher une sélection pointue de pièces vintage.

Julien Lambea
Écrit par Julien Lambea
Contributeur
Désormais, c’est le terrain de chasse des chineurs stylés, des modeux en quête de pièces rares et de ceux qui préfèrent un Levi’s 501 bien patiné à n’importe quelle fast-fashion éphémère. Voici les meilleures adresses parisiennes où dénicher du vintage.

The Archivist Store

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • 10e arrondissement
The Archivist Store
The Archivist Store
© The Archivist Store

Le New York Times l’a qualifié de « magasin qui comprend comment les gens s’habillent aujourd’hui » : un compliment qu’il ne faut pas prendre à la légère, et qui est mérité au vu de la quantité de clients, tous plus cool les uns que les autres, que The Archivist immortalise régulièrement sur son compte Instagram. C’est aussi une sorte de challenge, car il n’est pas simple de rester dans l’air du temps – surtout quand on parle de mode. Mais on peut compter sur l’œil avisé de l’acheteur de cette boutique vintage, pour laquelle les gens viennent de loin afin d’y trouver un mélange de streetwear américain usé juste comme il faut, de menswear japonais dans ce qu’il a de plus portable et d’autres pièces de créateurs européens choisies avec parcimonie. La sélection de bijoux, chaussures et accessoires vaut aussi le déplacement (prévenez votre banquier avant d’y aller).

L’Épicerie

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Arts et Métiers
L’Épicerie
L’Épicerie
© L’Épicerie, Paris

Fondée par des passionnés ayant accumulé un peu trop de vêtements qui n’étaient pas forcément à leur taille, L’Épicerie a cumulé pas loin de dix ans de pop-ups avant de poser ses valises au printemps 2024 rue Notre-Dame-de-Nazareth (où les adresses de vintage se sont depuis multipliées). Suivi par une communauté d’un peu plus de 30 000 followers sur Instagram, qui se rassemble lors des événements qu’organise L’Épicerie, notamment pendant les Fashion Weeks, le duo derrière ce shop à la street créd’ indéniable oriente son choix mixte de pièces de seconde main en fonction de l’évolution de leur propre goût et des tendances dans lesquelles ils se reconnaissent. Cela se traduit aujourd’hui par des pièces issues de marques italiennes (Prada, Emporio Armani, Stone Island, C.P. Company) et japonaises (Comme des Garçons Homme, Junya Watanabe Man, Porter Yoshida) datant surtout des années 90, voire 80.

Son et Image

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Louvre
Son et Image
Son et Image
© Son et Image, Paris

Son et Image, et sa fondatrice Shala Riazi, cultivent une affinité particulière avec la musique et le cinéma, deux domaines avec lesquels les vêtements font particulièrement bon ménage. La réciproque semble aussi être valable, étant donné que de nombreux rappeurs et autres célébrités fréquentent ce vintage store, qui dispose de trois adresses à Paris, et plus particulièrement la boutique du 77 boulevard de Sébastopol, où l’on trouve des pièces rares qui raviront les amateurs d’americana : jeans 501 de la bonne époque, baggys et vestes Carhartt usées juste comme il faut, t-shirts imprimés rares et autres pépites de l’âge d’or du vêtement de travail ou militaire made in USA. De quoi cocher toutes les cases du “vrai vintage”, celui pour lequel on vient de loin.

L’OBSCUR

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Arts et Métiers
L’OBSCUR
L’OBSCUR
© L’OBSCUR

Comme son nom le suggère, L’OBSCUR est une boutique avec un parti pris. Cachée dans une cour d’immeuble (si bien qu’il vous faudra trouver le code de la porte qui donne sur la rue sur son site Internet ou sur le compte Instagram @lobscur_paris), cette boutique vintage pas comme les autres ne vend – et n’achète – que des pièces de designers avant-gardistes. Les plus connus sont Ann Demeulemeester, Comme des Garçons, Martin Margiela, Rick Owens ou Yohji Yamamoto, mais attendez-vous également à y faire des découvertes, peu importe votre degré d’érudition en matière d’histoire de la mode (il y a aussi de la documentation sur place pour parfaire celle-ci). Si la localisation et la démarche peuvent paraître intimidantes pour certains, l’équipe est plus qu’accueillante, les prix sont justes vu la rareté des trouvailles qu’on peut y faire, et on y vient aussi pour parler de mode et de musique ou bien jouer avec Link, le chien devenu la mascotte de L’OBSCUR.

Dolce Vita Hub

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Charonne
Dolce Vita Hub
Dolce Vita Hub
© Dolce Vita Hub

Dissimulé dans un passage près du métro Ledru-Rollin, Dolce Vita Hub est un repaire de connaisseurs – même si chacun peut y trouver son bonheur. Cette boutique vintage façon caverne d’Ali Baba, installée en grande partie en sous-sol, regorge de trésors : lors de notre passage, on y a croisé quantité de pièces fortes signées Roberto Cavalli, Prada, D&G, Gucci époque Tom Ford, mais aussi des labels pointus comme Isaac Sellam ou Carol Christian Poell, sans oublier bijoux et accessoires Chrome Hearts. Petit conseil : jetez aussi un œil à leur site, tout le stock n’étant pas exposé en boutique.

SELECTION

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Le Marais
SELECTION
SELECTION
© Franck Banchet

Concept store dédié aux archives de la mode en plein cœur du Marais, SELECTION est plus qu’une boutique vintage : en plus de pièces de luxe de seconde main de maisons comme Balenciaga, Chanel, Saint Laurent ou Versace, on y trouve aussi des pièces neuves de jeunes créateurs (comme COUCOUBEBE75018, également repéré par A$AP Rocky). Alban Bardin, le fondateur de SELECTION, a même poussé sa volonté de découverte de nouveaux talents encore plus loin en collaborant avec l’École Duperré via un concours où il donne la possibilité aux étudiants lauréats de vendre leur première collection dans sa boutique. SELECTION, c’est aussi un magazine disponible au Palais de Tokyo et à la librairie Yvon Lambert, en plus de la boutique du 26 rue de Poitou.

The Room

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Le Marais
The Room
The Room
© The Room, Paris

Plateforme en ligne désormais dotée de deux adresses dans le Marais, The Room se concentre sur le vintage haut-de-gamme avec une vaste sélection de vêtements, sacs et accessoires pour homme et femme. Si le focus sur la qualité semble être le dénominateur commun, la variété de marques, styles, couleurs et matières puisées dans différentes décennies de l’histoire de la mode incite les amateurs à revenir régulièrement pour découvrir de nouvelles perles rares à chaque visite. On ne sait jamais sur quoi on va tomber mais l’important est de savoir où chercher : c’est ça aussi le charme du vintage.

Thanx God I’m a VIP

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • République
Thanx God I’m a VIP
Thanx God I’m a VIP
© Thanx God I’m a VIP

Surnommée “TGV”, Thanx God I’m a VIP a été fondée en 1994 par Sylvie Chateigner, figure du monde de la nuit – ce qui explique sans doute ce nom qui sonne comme celui d’une soirée branchée. Pas de physio ni de liste à l’entrée pourtant, mais trois boutiques alignées rue de Lancry, qui ont largement contribué à démocratiser le vintage grâce à une sélection de pièces soigneusement choisies, bichonnées, puis rangées par couleur. On y trouve des vêtements pour femmes, hommes et enfants, griffés ou non, avec un grand écart assumé entre les époques comme entre les prix. Résultat : difficile d’en sortir les mains vides. Bonus non négligeable : un café planqué dans l’espace femme, qui accueille aussi les créations et collaborations signées Maison Chateigner.

Gaijin Paris

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Le Marais
Gaijin Paris
Gaijin Paris
© Jean-Bernard MATUGAS

Le mot japonais “Gaijin” peut être traduit en français par “étranger”, ou plus précisément “personne de l’extérieur”. Comme le sous-entend sur son site Internet le duo derrière Gaijin – qui évoque par la même occasion une version modernisée du concept de “japonisme” – c’est justement ce regard externe qui leur sert à transmettre leur passion pour le style des rues de Tokyo. Un œil que Chahine et Thomas utilisent également pour chiner les articles, tous issus de labels japonais (de Kenzo à Ambush, en passant par kolor, sacai, 45R ou Engineered Garments), que l’on trouve dans leur boutique de la rue du Pont-aux-Choux, qui donne une bonne idée de la créativité et de la diversité de la mode nippone.

dot COMME Paris

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Le Marais
dot COMME Paris
dot COMME Paris
© dot COMME Paris

Venu d’Australie, dotCOMME a été fondé par l’un des plus grands collectionneurs de Comme des Garçons au monde. On vous laisse deviner la marchandise… mais pas seulement : Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Walter Van Beirendonck et d’autres encore. Après plusieurs adresses éphémères, c’est au 12 rue du Roi de Sicile que l’on retrouve ces trésors avant-gardistes, dans une boutique spacieuse aux murs bruts, qui rappelle – sans doute volontairement – les décors de bâtiments en chantier ou désaffectés choisis pour les défilés de Comme des Garçons ou Junya Watanabe pendant la Fashion Week parisienne.

Réouverture à une nouvelle adresse bientôt.

Chez Ammar

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Batignolles
Chez Ammar
Chez Ammar
© Chez Ammar

Ammar, le propriétaire de cette petite boutique de la rue Nollet, se revendique fripier, mais les fripes que l’on trouve ici sont loin d’être anodines. Si bien que l’adresse est surtout connue des amateurs d’élégance traditionnelle qui se l’échangent comme un secret d’initié, car elle regorge de costumes faits sur mesure pour leurs précédents propriétaires et de souliers fabriqués par les plus grands bottiers. Reste plus qu’à naviguer entre types d’épaules, largeurs de revers et autres signatures de grands noms du tailoring à travers les époques pour trouver la pièce qui vous ira comme un gant, quitte à multiplier les essayages ou à vous laisser guider par les conseils du maître des lieux qui sait de quoi il parle…

Preclothed

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Saint-Germain-des-Prés
Preclothed
Preclothed
© Preclothed, Paris

Entourée de marchands d’art et d’antiquaires, Preclothed – qui a commencé par un e-shop ouvert depuis 2020 – ressemble beaucoup à une des galeries d’art du quartier (comme dans celles-ci, il faut sonner pour entrer), mais sa décoration exquise sert surtout à mettre en valeur les pièces de seconde main qu’on peut y trouver. Des raretés, remises à neuf par des artisans français, bien souvent issues des plus belles marques (Giorgio Armani, The Row, Hermès…) qui ont en commun une attention au détail et aux belles matières qui ne dépare pas avec le lieu. Pour compléter l’expérience, digne des plus grandes boutiques de luxe, il ne faut pas hésiter à demander si l’on recherche quelque chose en particulier, pour qu’on vous fasse une sélection personnalisée avec des pièces qui ne sont pas toutes exposées en rayon.

Pretty Box

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Le Marais
Pretty Box
Pretty Box
© Pretty Box

Temple du vintage, où des t-shirts de groupes prisés des puristes côtoient des pièces de défilé ayant foulé les podiums de la Fashion Week et des blousons en cuir de motard, Pretty Box est devenu un lieu de pèlerinage pour les insiders de la mode comme pour les célébrités du monde entier, à en juger par le compte Instagram de la boutique. Travis Scott, Offset, Kid Cudi, Rita Ora ou Julia Fox viennent y dénicher des pièces introuvables ailleurs – une rareté qui explique sans doute pourquoi il faut désormais prendre rendez-vous pour y faire son shopping.

Bobby

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Réaumur
Bobby
Bobby
© Bobby

Quelque part entre la friperie et le dépôt-vente de luxe, on trouve dans les multiples rayons des deux adresses parisiennes de Bobby une quantité impressionnante de vêtements et accessoires de seconde main, bien souvent issus de grandes maisons de la mode et du luxe. L’accumulation fait qu’il faudra faire l’effort de fouiller pour trouver la pépite ancienne ou étonnamment récente à un prix raisonnable, à moins que vous ne convoitiez l’un des it-bags de luxe en vitrine derrière les caisses. L’impressionnant rythme de ventes fait aussi de Bobby l’endroit idéal pour mettre en dépôt les belles pièces de votre vestiaire (sous réserve d’acceptation des équipes de l’enseigne, qui savent très bien ce que leurs clients recherchent en ce moment), si vous n’avez pas la force de négocier avec les acheteurs de Vinted.

Kiliwatch Paris

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Réaumur
Kiliwatch Paris
Kiliwatch Paris
© Kiliwatch Paris

Institution du quartier Étienne Marcel, dont les équipes se revendiquent « artisans fripiers », Kiliwatch est devenu, avec le temps, un véritable concept store où le vintage côtoie aussi les vêtements neufs, parfums, accessoires, vinyles et magazines. L’offre de seconde main reste malgré tout pléthorique et occupe une bonne partie des 600 m² de cette adresse immanquable de la rue Tiquetonne. On y trouve la plupart des archétypes du vêtement ancien, de marque ou non, pour homme et pour femme, et tout est rangé par catégories (vêtements de travail, militaire, americana, blousons en cuir…) pour faciliter la recherche, tout en conservant le charme singulier de la fripe (tout comme des tarifs abordables).

Check It

  • Shopping
  • Fripes et vintage
  • Le Marais
Check It
Check It
© Check It

Le trench mythique ? Le tartan Nova Check ? Les archives Prorsum ? Tout est là. Né à Covent Garden avant de s’installer dans le Marais, Check It se revendique comme le premier magasin indépendant dédié au vintage Burberry.

