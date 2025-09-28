Les meilleures boutiques vintage pour homme à Paris

Comme son nom le suggère, L’OBSCUR est une boutique avec un parti pris. Cachée dans une cour d’immeuble (si bien qu’il vous faudra trouver le code de la porte qui donne sur la rue sur son site Internet ou sur le compte Instagram @lobscur_paris), cette boutique vintage pas comme les autres ne vend – et n’achète – que des pièces de designers avant-gardistes. Les plus connus sont Ann Demeulemeester, Comme des Garçons, Martin Margiela, Rick Owens ou Yohji Yamamoto, mais attendez-vous également à y faire des découvertes, peu importe votre degré d’érudition en matière d’histoire de la mode (il y a aussi de la documentation sur place pour parfaire celle-ci). Si la localisation et la démarche peuvent paraître intimidantes pour certains, l’équipe est plus qu’accueillante, les prix sont justes vu la rareté des trouvailles qu’on peut y faire, et on y vient aussi pour parler de mode et de musique ou bien jouer avec Link, le chien devenu la mascotte de L’OBSCUR.