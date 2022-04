Paris Café Festival 2022

Time Out dit

On ne va pas se mentir, grand-mère, son café, il est dégueulasse. Heureusement, on vient de lui dégoter un bon plan kawa pour lui remettre les idées en place : du 14 au 16 mai, le Paris Café Festival, le premier raout en France dédié aux cafés de spécialité, qui avait réuni plus de 4 500 visiteurs en 2021, revient s'installer au 104 pour une troisième édition, en partenariat avec Allegra Events.

L’ambition est toujours la même : en finir avec le jus de chaussette et faire connaître au plus grand nombre ces cafés artisanaux aux arômes uniques, trop souvent réservés à une élite de connaisseurs ou aux baristas pros. Hétéroclite, la prog – dont les contours devraient s’éclaircir au fil des semaines – réunira des dizaines d’exposants et d’intervenants sélectionnés avec soin en France et en Europe. Conférences, dégustations de café (à volonté !), concerts, art et activités insolites autour du grain. Le café comme vous ne l'avez jamais bu !

On assistera également à une ribambelle de concours : du meilleur barista, du meilleur calligraphe sur gobelet (celle-là, c'est une blague), du meilleur dégustant et des manifestations en collaboration avec la SCA France (Specialty Coffee Association), directement qualifiantes pour les championnats du monde ! Sont aussi annoncées des joutes réunissant les meilleurs mixologues caféistes et les esthètes du « latte art ». Bref, tout pour que, enfin, grand-mère apprenne à faire du bon café.