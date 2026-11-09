Pourquoi Anicet est-elle la marque de bijoux à suivre de près ?

Qui a dit qu’un bijou n’avait droit qu’à une seule vie ? Certainement pas Elia Pradel. Avec sa marque Anicet, la créatrice guadeloupéenne chine des pièces anciennes dans les brocantes et les stocks oubliés pour les démonter, les détourner et leur offrir une nouvelle jeunesse. Mais ici, le réemploi ne se résume pas à une affaire d’écologie : chaque bijou conserve un morceau de son histoire, une mémoire que la créatrice prend soin de prolonger. Nourrie par ses racines guadeloupéennes, la culture créole de la parure et les savoir-faire artisanaux, elle compose une joaillerie libre et audacieuse, où les matières, les époques et les identités se télescopent. Un joyeux « Tout-monde » de chaînes, de perles et de trouvailles anciennes qui fait d’Anicet une marque à suivre de très près. La preuve en cinq raisons.

1. Parce que la marque de bijoux a fait du réemploi sa signature

Dans les marchés aux puces et les stocks dormants des maisons de luxe, Elia Pradel a l’œil pour dénicher les bijoux oubliés. Des pièces anciennes qu’elle démonte, réassemble et détourne pour leur offrir une seconde vie. Une pratique que la créatrice parisienne préfère appeler « réemploi » plutôt qu’« upcycling ». Car au-delà de l’argument écologique, c’est surtout l’histoire des objets qui l’intéresse. « La dimension environnementale et écologique est indéniable, mais c’est surtout la dimension mémorielle qui m’intéresse. Lorsqu’on revalorise des pièces qui ont déjà vécu, on leur permet de conserver une certaine mémoire », explique-t-elle. Chez Anicet, il ne s’agit donc pas simplement de recycler de vieux bijoux, mais de leur inventer un nouvel avenir sans effacer leur passé.

2. Parce qu’elle affirme une identité créole singulière

Née et élevée en Guadeloupe, où elle a vécu jusqu’à ses 18 ans, Elia Pradel n’a rien oublié de ses racines. Le goût des parures, l’accumulation des bijoux, les objets qui se transmettent de génération en génération : tout cet héritage créole nourrit ses créations. Jusqu’au nom de sa marque, Anicet, emprunté au deuxième prénom de son père. Mais pas question de rester enfermée dans une seule culture. La créatrice fait aussi sienne la pensée du philosophe martiniquais Édouard Glissant et son concept de « Tout-monde », où les identités se construisent au gré des rencontres et des échanges. Une philosophie qui prend forme dans ses bijoux, joyeux assemblages de matières, d’époques et d’influences venues des quatre coins du monde.

3. Parce qu’elle bouscule les codes de la joaillerie genrée

Chez Anicet, les bijoux n’ont pas de genre, mais ils ont du caractère. Elia Pradel préfère d’ailleurs parler de créations « multisexes » plutôt qu’unisexes. L’idée ? Ne surtout pas gommer la féminité, mais au contraire la revendiquer, y compris sur les corps masculins. Dans ses campagnes, les hommes se parent de colliers imposants et affichent une douceur et une sensualité qui bousculent les codes de la virilité. « Il n’y a pas beaucoup d’hommes qui sont mis en scène de cette façon. Et c’est volontaire, la marque est gender fluid mais dans une certaine forme de féminité. Quels que soient les hommes que je représente, je veux qu’ils soient dans une forme de douceur, de sexiness aussi », explique-t-elle. Une vision qui s’est même invitée dans le rap : Damso a notamment porté l’un de ses colliers dans le clip « Fumée épaisse » de Kobo. De quoi rappeler que les bijoux, eux non plus, n’ont pas à rentrer dans des cases.

4. Parce qu’elle brouille les frontières entre bijou, design et art

Mailles, chaînes, tressages, assemblages… Chez Anicet, le bijou est aussi une affaire de composition. Et pour trouver l’inspiration, Elia Pradel ne regarde pas seulement du côté des vitrines de joaillerie. Une graine rapportée de Guadeloupe, une vieille photographie ou les parures extravagantes de Frida Kahlo peuvent suffire à lui donner des idées. La créatrice pioche partout, sans se soucier des frontières entre les disciplines. « La dimension bijou est essentielle, mais la dimension design artistique aussi. Les mondes sont poreux. Cette fluidité entre la mode, le design, l’artisanat et le monde de l’art est importante », explique-t-elle. Résultat : des créations qui empruntent autant à la sculpture qu’à la joaillerie, et qu’on aurait presque envie d’exposer plutôt que de porter.

5. Parce que son succès dépasse désormais les frontières françaises

Lauréate du Grand Prix de la Création de la Ville de Paris 2025 dans la catégorie Accessoires-Bijoux, Elia Pradel s’apprête à présenter ses collections à Tokyo, signe des ambitions internationales de sa jeune maison. À Paris, elle s’entoure d’artisans français pour certaines étapes de fabrication, comme le travail des métaux précieux et le sertissage, et multiplie les collaborations avec des maisons autour de collections capsules et d’ateliers de réemploi. La marque a également fait évoluer son modèle en développant une collection permanente de pièces intemporelles, aux côtés de créations plus expérimentales, animée par cette envie d’explorer les possibilités offertes par les bijoux anciens et les matières de récupération.