PSG, Aya Nakamura, Damso… : pourquoi Paris risque d’être saturé le 30 mai

Il y a des jours comme ça. Le samedi 30 mai s’annonce compliqué pour les Parisiens, qui devront naviguer à travers une conjonction d’événements culturels et sportifs exceptionnelle. Le même soir auront lieu la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, certes à Budapest mais aussi dans tous les bars et esprits de la ville (et diffusée au Parc des Princes), le concert d’Aya Nakamura au Stade de France, celui de Damso à La Défense Arena, et le premier Bercy de Bouss à l’Accor Arena.

On vous laisse faire l’addition : entre les 80 000 spectateurs du Stade de France, les 40 000 de La Défense Arena, les 15 000 à l’Accor Arena, les 50 000 au Parc, plus tous ceux dans les rues et en terrasse, les transports parisiens risquent d’être saturés façon Fête de la musique ce jour-là. Trainline, première application de vente de billets de train et de bus en Europe, rapporte d’ailleurs une hausse de 27 % des réservations de train vers Paris pour la période du 28 au 31 mai.

Ça fait tellement de monde que le maire Emmanuel Grégoire a renoncé à l’installation d’une fan zone pour le match du PSG, “pas le bon moment” pour les forces de l’ordre, qui ont en mémoire les 500 interpellations après la victoire l’an passé.