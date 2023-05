On reste à Noisy-le-Grand. A quelques encablures des espaces d’Abraxas, un parking désert connu sous le nom de « double hélice » et à l’allure de vaisseau spatial semble avoir atterri là par hasard. Conçu par l’architecte Ludovic Maillard au milieu des années 1970, cet objet non identifié ne ferait lui non plus pas tache dans un film de science-fiction.