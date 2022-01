Time Out dit

Quel studio ? Yoga Garden

Après l’effort, le réconfort : une bonne douche collective (mais très tamisée), c’est ça l’esprit d’équipe. Comme le laisse deviner son nom, le studio se déploie autour d’un charmant petit jardin. D’autres cours de hot yoga (de 35 à 39 °C) sont proposés, ainsi que des yogas plus traditionnels (hatha, vinyasa et yin). Les professeurs sont à l’écoute et n’hésitent pas à accompagner les débutants dans la pratique. Et surtout à rassurer pendant les coups de chaud…

Quel cours ? Yoga Bikram

Plic ploc plic ploc. Ça aurait pu être le son apaisant d’une fontaine japonaise. Mais là, on est plutôt sur un doux ruisseau (voire un torrent) de transpi qui s’écoule sereinement sur son tapis, depuis son dos, sa frange, ses avant-bras… Bref, de tant d’endroits dont on n’avait pas soupçonné le potentiel de sudation. La faute à qui ? Les 40 °C et les 40 % d’humidité.

Heureusement, on part sur un yoga caniculaire tranquille. La vingtaine de postures, debout puis au sol, sont maintenues loooongtemps pour bien en profiter. Au moins, le corps chauffé à bloc permet de décupler sa souplesse et enfin réussir à attraper ses panards. Certaines torsions sont même réalisées pour stopper l’arrivée du sang puis faire affluer du sang neuf pendant le relâchement post-effort. Le bouquet final : des exercices de respiration pour fignoler le décrassage.

On ne va pas se mentir, la chaleur pendant 90 minutes sera bien mieux supportée par les adeptes du svanasana que par les néophytes. On n'hésitera pas à faire un break sur son tapis ou à l'extérieur dès que le manque d'air se fait sentir. C’est donc intense et il est difficile de trouver du plaisir dans cette pratique les premiers cours. Mais on n'est pas peu fier d’avoir surmonté tout ça. Lessivé, rincé… C’est donc ça, transpirer de bonheur ?