Les meilleurs cours de yoga à Paris

Ici sont enseignés de nombreux cours de yoga, twistés à la sauce moderne et toujours sous lumière infrarouge, une chaleur qui permet de faire un bon décrassage et de réchauffer nos corps éteints – donc suez gaiement ! Un conseil : ne jetez pas votre tapis sur l’espace laissé libre au centre (juste sous le spot lumineux), c’est un piège tendu par les habitués pour griller les petits nouveaux. Maintenant qu’on est comme des petits grains de maïs dans un micro-ondes, prêts à éclater de quiétude, on s’y met.

Ça commence tranquillement, relâché sur son tapis, Puis les postures classiques (chien tête en bas, guerrier, chaise…) et torsions se suivent et ne se ressemblent pas. On s’attelle aux salutations au soleil au pas de course, un peu rapide pour les néophytes. Mais au moins, on a enfin pris le temps de comprendre le chaturanga. Soit l’étape où l'on s’écrase négligemment sur le tapis, au lieu de descendre doucement comme une pompe avec coudes serrés et fesses surélevées. On termine comme on a commencé, relâché sur le tapis.

Les plus : Avant le cours, on patiente sagement dans un petit salon avec eau filtrée au charbon (l’eau officielle des gens détox). Et les vestiaires contiennent tout le nécessaire (casiers et douches), et même de petits élastiques et de la crème démaquillante.

Prix : Offre découverte une semaine de cours illimité à 65 €, puis 10 séances à 160 €, réduction pour les chômeurs et les moins de 25 ans

Où ? 68 rue Jean-Jacques-Rousseau Paris, 1er ; 11 rue Edmond-Valentin, 7e.