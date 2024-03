10 concerts à ne pas manquer pour s’ambiancer en mars à Paris

Ça y est, on est en mars, et du petit bout de la lorgnette, on commence presque à percevoir les beaux jours et leurs événements en plein air ! Mais avant ça, on va continuer de poncer les salles parisiennes en manteau, et fort heureusement, il y a de sacrées belles choses à voir en ce mois de mars 2024. On vous a listé une dizaine de concerts sillonnant tous les styles avec des grosses têtes du rap, de la musique expé pour musée comme du rock de cave.

Tout le mois de mars à la Mécanique Ondulatoire

A la Méca en mars, c’est girl power ! Tout au long du mois, la scène de la mythique et longtemps endormie salle rock de Bastille sera réveillée par des artistes/groupes femmes en majorité. Dans la liste, on repère la résidence électronique de la webradio Station Station avec les artistes Machka, Clara Le Meur et Marie la Nuit ; le passage de la folkeuse expé Lucy Sissy Miller ; la noiseuse Méryll Ampe ; ou les ambiances plus grunge des Pythies. On a consulté la nôtre (de pythie) : vous allez passer beaucoup de temps à la Méca ce mois-ci !

Où ? Mécanique Ondulatoire, 11 passage Thiéré, Paris 11e.

© La Mécanique Ondulatoire

Arca



L’artiste vénézuélienne, révérée pour ses audaces musicales (dont l’incroyable série KicK), prend ses aises sous l’étourdissante coupole cerclée du paravent de béton de Tadao Ando, avec notamment un DJ set de clôture avec une guest « vous êtes pas prêts ». Le projet s’appelle The Light Comes in the Name of the Voice et s'étendra sur trois jours, avec, les deux premiers soirs, Arca en impro solo sur un « piano à résonateur magnétique » – un piano qui aurait pris du LSD, en gros –, dont on entendra les échos toute la journée entre les concerts grâce à l’IA. En parallèle, l’artiste enfile sa casquette de peintre et présentera pour la première fois sa série Angels. Oui c’est complet mais il paraissait difficile de ne pas citer ce concert.

Quand ? du 1er au 3 mars 2024.

Où ? Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, Paris 1er.

PLK



Qu’il en a fait du chemin, le petit PLK ! Poulain chéri du collectif L’Entourage sorti de l’école de la rime riche du Panama Bende (comme Lesram), PLK est devenu en un peu plus de cinq ans l’une des grosses têtes du rap français. Après un projet communautaire l’an dernier, il vient de sortir Chambre 140, une mixtape en trois parties de 31 titres ( !) et un casting de blockbuster américain avec Jul, Gazo, Hamza ou la nouvelle pépite algérienne Tif. De quoi préparer tout en douceur (ou pas) ses trois dates à Bercy.

Quand ? Les 16, 17 et 31 mars 2024.

Où ? 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

© PLK

Prison Affair



Le 16 mars, ce sera ambiance « pas de prisonniers » dans la fosse de l’International ! Pour la première fois, le public rock parisien va se frotter aux matons barcelonais de Prison Affair. Leur casier ? Une poignée d’EP garnis de flèches – pas plus de deux minutes par titre - synthpunk à infrabasses, qui donnent l’impression d’avoir été enregistrés dans le coffre d’une Seat León lancée à 260 km/h sur le retour de Marbella. Numéro d’écrou en flash tattoo à l’entrée.

Quand ? Le samedi 16 mars 2024.

Où ? 105 rue du Faubourg-du-Temple, Paris 10e.

Idles

C’est qu’ils en ont fait du chemin, les Brits d’Idles, depuis leur première date parisienne au Point Ephémère le 7 décembre 2017. En sept ans, le quintet mené par l'ardent chanteur de poche Joe Talbot est devenu l’une des têtes de gondole du revival post-punk grâce à cinq albums – le dernier Tangk sort le 16 février – aux textes pieds-poings levés, et une faculté à haranguer les fosses du monde entier assez unique. Pour vous dire, ils ont fait tellement de chemin que leur prochaine balade à Paris les conduira jusqu’au Zénith.

Quand ? Jeudi 7 mars 2024

Où ? 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

© Léo Joubert

Quelques mentions

Dans le reste des courses, quelques sacrées belles dates – dont certaines affichent déjà complet. On aperçoit la rappeuse lamentinoise Meryl pour un concert au Zénith (le 16), mais aussi le rappeur de Genève Rounhaa (le 8 à l’Olympia), le Sudiste Luther pour deux dates au Trianon (les 5 et 6) ou le combo le plus fabuleux du rap francophone formé d’Isha et Limsa d’Aulnay (le 17 à la Maroquinerie).

On aimerait bien aussi voir le bass hero Thundercat à la Salle Pleyel (le 23) ou, côté rock, assister à la release party des Parisiens de Vox Low, dont le post-punk électronique en live est aussi puissant qu’un concerto de marteaux-pilons de la grande époque de la sidérurgie lorraine (le 14 à la Maroquinerie).