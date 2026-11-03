10 expositions gratuites à voir en ce moment à Paris

Courtesy of the Kwame Brathwaite Archive and Philip Martin Gallery, Los Angeles | Extrait de l'expo "Kwame Brathwaite, Black is Beautiful"

Irving Penn, Martin Parr ou Maya Hayuk : du grand art à voir sans dépenser un centime.

Irving Penn, Kwame Brathwaite, le trio Warhol, Basquiat et Haring, Martin Parr ou Maya Hayuk : les grands noms de l’art s’exposent gratuitement dans les galeries parisiennes. Voici 10 expositions à voir en ce mois de novembre 2026, et même un peu après.

- Pierre et Gilles, à la galerie Templon

Avec l’exposition Rose pour toi, rose pour moi, le photographe Pierre Commoy et le peintre Gilles Blanchard fêtent 50 ans de collaboration et présentent leurs fameuses photos retouchées/repeintes, pour une série de portraits pop et queers à la galerie Templon.

Quand ? du 7 novembre au 30 décembre 2026. Du mardi au samedi, 10h-19h.

Où ? 30 rue Beaubourg, Paris 3e.

- Irving Penn, à la galerie Thaddaeus Ropac

Célébré à la Maison européenne de la photographie jusqu’au 17 janvier dans l’expo PENN & FASHION, le légendaire photographe de Vogue Irving Penn l’est aussi à la galerie Thaddaeus Ropac, qui présente L’Essence du portrait, un véritable défilé de personnalités, de Marcel Duchamp à Luciano Pavarotti en passant par Picasso ou Miles Davis.

Quand ? du 7 novembre au 30 janvier 2027. Du mardi au samedi, 10h-19h.

Où ? 7 rue Debelleyme, Paris 3e.

- Kwame Brathwaite, à la Maison Doisneau

Au début des années 60, à Harlem, Kwame Brathwaite, fondateur du collectif African Jazz-Art Society & Studios, décide de changer les codes avec le défilé Naturally, qui montre des femmes afro-américaines avec leurs coiffures naturelles, sans artifices. Le mot d’ordre : « On peut être soi-même, et célébrer cela. » Le mouvement Black Is Beautiful était né. Une histoire racontée à la Maison Doisneau, à Gentilly.

Quand ? jusqu’au 14 mars 2027. Du mercredi au dimanche, 13h30-18h30 (19h le weekend).

Où ? 1 rue de la Division-du-Général-Leclerc, 94250 Gentilly.

- The New Yorker, à la galerie Martel

Depuis sa création en 1925, le New Yorker n’a jamais mis une photo en couverture – toujours une œuvre d’art. C’est ce choix qui a fait du magazine un titre iconique de la presse américaine. Un siècle de couvertures résumé dans une exposition gratuite à la galerie Martel, curatée par la directrice artistique du journal depuis trente ans, Françoise Mouly, avec des couvs signées Richard McGuire, Sempé ou Art Spiegelman.

Quand ? du 6 novembre au 16 janvier 2027. Du mardi au samedi, 14h30-19h.

Où ? 17 rue Martel, Paris 10e.

- Warhol, Basquiat et Haring, à l’Opera Gallery

Ils se sont rencontrés dans le New York bouillonnant des années 80, dansant en club à l’Area ou au Paradise Garage, partageant un dîner chez Mr Chow ou une soirée arty d’avant-garde au Mudd Club : l’Opera Gallery raconte l’amitié entre les trois icônes du pop art, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat et Keith Haring jusqu’au 18 novembre.

Quand ? jusqu’au 18 novembre 2026. Du lundi au samedi, 10h-19h, dimanche, 11h-19h.

Où ? 62, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e.

© Maya Hayuk Extrait de l'expo "Envergure(s) – Wingspan(s)" de Maya Hayuk

- Martin Parr, chez Saint Laurent Montaigne

Entre les crocs d’un requin ou dans un cœur souvenir de l’Oktoberfest : on pourra découvrir le regretté photographe britannique (décédé en décembre 2025) sous un angle inédit dans la boutique Saint Laurent Montaigne, qui présente Autoportrait, une sélection d'autoportraits aussi décalés qu’hilarants de Martin Parr.

Quand ? jusqu’au 13 janvier 2027. Du lundi au samedi, 10h-19h30, dimanche, 11h-19h.

Où ? 37 avenue Montaigne, Paris 8e.

- Prisonnières, à la médiathèque Françoise-Sagan

Il y a cent ans, le bâtiment de la médiathèque Françoise-Sagan, près de gare de l’Est, était encore la prison Saint-Lazare, infâme geôle pour femmes ouverte à la Révolution. L’exposition Prisonnières revient sur les dernières années de cette prison complètement insalubre où furent détenues des femmes dérangées ou qui dérangeaient, comme la communarde Louise Michel, l’anarchiste Germaine Berton ou l’espionne Mata Hari.

Quand ? jusqu’au 13 décembre 2026. Du mardi au samedi, 10h-19h.

Où ? 8 rue Léon-Schwartzenberg, Paris 10e.

- Keep Dancing, à l'Espace Fondation groupe EDF

Nos futurs avatars danseront-ils mieux que nous ? Et que restera-t-il du mouvement dans l’avenir de l’ère numérique ? Dans l’exposition Keep Dancing à la Fondation groupe EDF, la chorégraphe Núria Guiu Sagarra et le plasticien lumière Tiler Gab explorent « une dystopie douce » où le corps s’efface, rendant d’autant plus urgent le besoin de danser.

Quand ? du 4 novembre au 31 janvier 2027. Du mardi au dimanche, 12h-19h.

Où ? 6 rue Juliette-Récamier, Paris 7e.

- Maya Hayuk, au Carré de Baudouin

En ce début de saison sombre, voici une expo qui tombe à point pour faire le plein de vitamines : le Carré de Baudouin invite l’artiste new-yorkaise d’origine ukrainienne Maya Hayuk (qui a travaillé avec M.I.A. ou les Beastie Boys) à installer in situ ses figures géométriques et ses bandes de couleurs en papier ou en textile pour sa première exposition personnelle en France, Envergure(s) – Wingspan(s).

Quand ? du 7 novembre au 27 février 2027. Du mardi au samedi, 11h-18h (jusqu’à 20h30 le jeudi).

Où ? 121 rue de Ménilmontant, Paris 20e, Paris 7e.

- Jean Marquis, à la galerie Roger-Viollet

Membre de l’agence Magnum avec Robert Capa et Henri Cartier-Bresson, Jean Marquis était un maître de la composition. Photographe de presse, il couvrait tous les sujets, grèves, clubs de jazz ou tournages de film, et chacune de ses photos capturait, plus qu’un moment, tout un univers. A voir à la galerie Roger-Viollet, qui lui consacre l’exposition Arpenteur du quotidien, avec une centaine de clichés pris entre 1951 et 1983.

Quand ? du 7 novembre au 23 janvier 2027. Du mardi au samedi, 11h-19h.

Où ? 6 rue de Seine, Paris 6e.