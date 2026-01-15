La MEP consacre une exposition à Irving Penn, icône de la photographie de mode

À l’automne prochain, la beauté des portraits et la délicatesse des natures mortes du photographe américain Irving Penn se conjugueront dans leur élégante simplicité et leur remarquable rigueur à la Maison Européenne de la Photographie.

Après un passage remarqué au Grand Palais en 2017, la Maison Européenne de la Photographie (MEP) accueillera, du 7 octobre 2026 au 17 janvier 2027, PENN & FASHION, une exposition consacrée à la manière dont Irving Penn (1917-2009) a déplacé les lignes de la photographie de mode. Des silhouettes de l’après-guerre aux expérimentations tardives, le parcours dessine l’itinéraire d’un regard affranchi des conventions, où le vêtement devient prétexte à une écriture visuelle rigoureuse et intemporelle.

Il aurait eu 109 ans cette année et, pourtant, la modernité de ses œuvres résonne encore comme un avant-gardisme rarement observé. Avec son talent pour immortaliser les visages et les styles, Irving Penn déploie la diversité de son œuvre et impressionne par ses constantes évolutions. Impossible à enfermer dans une case, cet artiste de l’image compose des photographies qui feraient presque de l’ombre aux figures mythiques qu’il a captées.

Irving Penn, c’est aussi indissociablement le grand nom de Vogue. Dès les années 1950, armé de son Rolleiflex, il insuffle au magazine une modernité radicale, longtemps imitée, jamais égalée. Un travail réfléchi, esthétique et surtout unique : 165 couvertures de Vogue, des images pleines d’allure et de nonchalance, et des portraits capables de vous clouer sur place. Un œil qui sublime un visage avec un simple tapis, saisit la moue d’Alfred Hitchcock, le regard de Pablo Picasso ou l’étonnement juvénile d’Yves Saint Laurent.

Mais son regard ne se limite pas aux célébrités. Irving Penn photographie aussi des anonymes, du pâtissier à l’agent d’incendie, tout comme des natures mortes, des nus aux accents picturaux ou encore des communautés mexicaines. Une œuvre plurielle, exposée à la MEP, qui confirme sa place centrale dans l’histoire de la photographie du XXe siècle.

Où ? 5/7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Quand ? du 7 octobre 2026 au 17 janvier 2027