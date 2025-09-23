3 cafés littéraires parisiens classés parmi les 5 plus beaux du monde

Alors que la saison des prix littéraires approche dans un bruissement de velours côtelé, Paris s’impose comme la capitale mondiale des amoureux des livres. Dans son dernier palmarès, l’équipe des 1000 Libraries Awards, qui met en lumière depuis 2023 les plus beaux lieux autour du livre, a récompensé les cafés-librairies. Plus qu’un café avec étagères ou une librairie qui sert du latte, ces « book cafés » s’imposent comme une nouvelle génération de tiers-lieux où, à l’époque du tout numérique, on peut tisser du lien, choisir des livres tout en se régalant. Du 15 mai au 15 juillet, 200 000 votes ont été enregistrés et trois lieux parisiens se sont hissés dans le top 5 mondial !

Used Book Café

Derrière le gagnant, Minoa Pera à Istanbul, on trouve à la 2ᵉ place le Used Book Café, installé dans une aile du concept-store Merci. Sur les étagères, des centaines de livres chinés qu’on peut librement feuilleter forment un cocon rassurant et, dans les assiettes, avocado toast, cheesecake, salade font du bien au ventre…

© Merci Paris

Où ? 111 bd Beaumarchais, Paris 3e

Librairie de la Halle Saint Pierre

© Raphael Metivet Book cafés

Icône de la Butte, la librairie de Halle Saint-Pierre s’octroie la 3ᵉ place avec son mélange unique d’architecture Baltard (c’était un marché couvert au XIXᵉ siècle), de riche fonds de livres d’art brut et de programme d’expositions cossu.

Où ? 2 rue Ronsard, Paris 18e

L’Eau et les Rêves

© L'Eau et les Rêves

Enfin, à la 4ᵉ place, s’amarre la péniche L’Eau et les Rêves, un café-librairie comme un nid flottant. Les étagères font la part belle aux livres botaniques et de jardinage, tandis que le menu propose des sandwichs délicats ou solides brunchs avec vue sur le canal.

Où ? 9 quai de l’Oise, Paris 19e