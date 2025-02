Ce concept-store mythique du boulevard Beaumarchais ouvre une deuxième boutique

Merci mille fois à la bonne fée Marie-France Cohen (déjà créatrice à succès de Bonpoint, qui a tout vendu depuis) d’avoir eu la bienveillance de co-fonder ce coolosse planqué dans un bâtiment inondé de lumière, au fond d'une cour. Seize ans que Merci cultive l'art du bon goût et du bazar inspiré. Seize ans que ce concept-store culte du boulevard Beaumarchais mixe mode, design et lifestyle avec un flair certain. Et voilà que le shop remet le couvert ce samedi 1er mars (presque jour pour jour après son ouverture) avec une deuxième adresse, au 19 rue de Richelieu, dans une ancienne Poste.

© Merci Richelieu

© Merci Richelieu

Merci ouvre une deuxième boutique à Richelieu

Deux ans de chantiers, de brainstormings fébriles et de moodboards jetés puis récupérés in extremis à la poubelle auront été nécessaires pour accoucher de ce lieu. Et si Merci Richelieu (ou Merci #2) garde l'ADN de son aîné, ce « Magasin des Parisiens et des Parisiennes » promet son lot de surprises. Une sélection variée d’objets, de vêtements et d’accessoires, présentée dans un espace qui s’intègre harmonieusement au quartier. Tout a été agencé pour éviter l'effet labyrinthe et rendre la balade aussi fluide qu’un scroll sur Instagram. Un espace pensé pour se perdre sans jamais se sentir coincé, avec des trouvailles à chaque coin de rayon.

Où ? 19 rue Richelieu, 75001 Paris

Quand ? À partir du 1er mars 2025, du lundi au mercredi, de 11h à 19h, du jeudi au samedi, de 11h à 20h, et le dimanche de 11h à 19h.