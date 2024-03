3 événements ballroom de haute tenue à faire absolument ces prochains mois à Paris

C’est ce qu’on appelle une révolution. Longtemps cantonnée outre-Atlantique, la scène ballroom – initiée comme un espace de refuge dans les arrière-salles de bal new-yorkaises dans les années 1960 par les communautés queers, noires et latinos – déferle depuis une dizaine d’années dans la culture populaire française, entre émissions, séries et événements. Au sujet de ces derniers, histoire de faire le tri dans une offre toujours plus fournie, on vous a sélectionné trois plans, entre balls complets de légendes mondiales et show drag par une star française au Badaboum. Slay !

Le ball d'anniversaire d'une légende américaine



L’incroyable ball anniversaire de Mister Jack ! Samedi 8 juin, alors que le soleil devrait commencer à bien se chauffer, c’est à la Gaîté Lyrique que les températures maximales seront mesurées. La raison ? Le New-Yorkais Jack Mizrahi Gucci, sorte de Pelé du mouvement ballroom – notamment derrière les séries Pose et Legendary –, célèbrera son anniversaire avec un ball XXL (de 16h à minuit) dans la grande salle. S’il a déjà guidé moult raouts de la Gaîté – lieu phare du revival ballroom depuis 2016 – aux côtés de Vinii Revlon, cette édition d’anniv a de particulier qu’une partie des catégories – il y en a une petite cinquantaine – célébreront des figures du mouvement ballroom qui ont marqué Jack. La catégorie « Runway/Skirt » sera ainsi dédiée à la pionnière Chris Labeija, la session « Sex Sirens/Pink Pussy Cat Dolls » célèbrera Champagne Pendavis et la catégorie « coupe de cheveux » honorera Buddha Mizrahi.

Quand ? samedi 8 juin 2024, de 16h à minuit.

Où ? 3 bis rue Papin, Paris 3e.

Un ball en face de la tour Eiffel

Dans le cadre de ses classieux week-ends Chaillot Expérience, et après déjà plusieurs essais, le palais de Chaillot va à nouveau accueillir un ball le 16 mars, dans son foyer de la Danse, dont l’irradiante particularité est d’avoir un vis-à-vis direct sur la tour Eiffel. Pour diriger ce I Remember the Days ball, Chaillot s’est maqué avec la légende européenne Prince Yanou Ninja. Un ball qui sera structuré autour d’une quaranteaine de catégories (Best Dressed, Hands Performance, Voguing…) dans lesquelles vous pourrez concourir ou juste célébrer les performeurs. Et attention, hors compétition, l'événement sera marqué par une performance chorégraphiée par Lasseindra Ninja autour des rituels des balls. Lasseindra Ninja ? Rien de moins qu’une des pionnières du mouvement ballroom dans l’Hexagone, sans qui la scène parisienne n’aurait pas le même cachet aujourd’hui. Vous verrez, même la tour Eiffel va faire un dip pour elle.

Quand ? samedi 16 mars 2024.

Où ? théâtre de Chaillot, 1 place du Trocadéro, Paris 16e.

© Michael Huard

Soa de Muse au Badaboum

Après avoir accueilli Nicky Doll en février, c’est au tour d’une autre figure emblématique de la scène drag de venir brûler les planches, Soa de Muse. Le 21 mars, la finaliste de Drag Race France saison 1 partagera la scène avec Mascare, avec qui elle a cofondé l’excellent cabaret queer La Bouche, dans le 18e arrondissement. Dès 19h30, un concert de l’artiste électro-pop Gonthier ouvrira le bal(l), avant de laisser place à Soa de Muse et Mascare. Des performances de voguing et un DJ set ponctueront l’événement à divers moments de la soirée. On vous attend (très) chauds et (très) beaux.

Où ? Badaboum, 2 bis rue des Taillandiers, Paris 12e.

Quand ? le 21 mars de 19h30 à 23h30.