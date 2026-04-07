30 artistes de street art s’emparent du plan de métro parisien lors d’une expo inédite dans le Marais

Le collectif Urban Signature célèbre cette icône du quotidien avec une expo collective du 9 au 12 avril.

Symbole de l’interconnexion subconsciente des habitants pour les uns, pelote de fils pour les autres : le plan de métro fait partie de la tapisserie du quotidien de nombreux Parisiens. On le voit si souvent qu’on ne finit par ne plus le voir – sauf quand on rate sa correspondance.

Il était donc temps de lui rendre hommage et c’est ainsi que le collectif Urban Signature a réuni une trentaine de street artistes (qui de mieux ?) pour créer des œuvres autour du plan de métro – mais surtout dessus. Des créations spéciales qui seront présentées lors de la bien nommée exposition Bon Plan ! du 9 au 12 avril dans une galerie du Marais.

Sculpté comme un totem par Baron Hector, éclaté comme un miroir par Tegmo, gainsbourisé par Wawapod, recouvert d’un trompe-l’œil par la muraliste Louyz, de culs par Onemizer, de L'Origine du Monde par Toctoc ou des hommes en blanc du pionnier du graff parisien Mesnager, le plan de métro est entre de bonnes mains !

Quand ? du 9 au 12 avril. Vernissage jeudi 9 avril de 18h à 21h30. Vendredi et samedi, 11h-19h, dimanche, 11h-18h.

Où ? 5 rue Sainte Anastase, 75003 Paris.

Combien ? entrée libre.

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