Une nouvelle ligne de métro sera bien mise en service en 2026 en région parisienne

Au programme ? La mise sur les rails d’un tronçon de la ligne 18, entre les gares de Massy-Palaiseau et de Christ-de-Saclay.

Nouveau métro bientôt. Alors qu’on a longtemps pensé que l’inauguration des nouvelles lignes du Grand Paris Express aurait lieu avec la ligne 15 Sud – elle a été renvoyée au printemps 2027 –, celle-ci devrait finalement se faire à la fin de l’année 2026 avec la mise sur les rails d’un tronçon de la ligne 18 entre les gares de Massy-Palaiseau et de Christ-de-Saclay.

Le plus long viaduc de France

Une portion entièrement aérienne empruntant un viaduc de 6,7 kilomètres – le plus long de France – qui desservira les estudiantines stations de Polytechnique et de l’Université Paris-Saclay. Un tronçon sur lequel ont eu lieu, le jeudi 18 décembre dernier, en fin de journée, les premiers essais, donnant des images assez impressionnantes d’une rame enjambant l’autoroute entre chien-et-loup.

Dix rames automatiques et électriques

À la fin de l’année 2026, ce sont dix rames entièrement automatiques et électriques qui commenceront leur carrière, accueillant chacune 350 usagers dans leurs trois voitures en enfilade, le tout à une vitesse maximale de 100 km/h. Niveau équipement, sont prévus le Wi-Fi, des prises USB, la 5G, la climatisation, des écrans d’information en temps réel et des espaces pour les personnes à mobilité réduite.

Quant à l’ensemble de la ligne 18, elle sera livrée en deux phases : d’abord la partie Est en 2027, en direction de l’aéroport d’Orly ; puis, en 2030, de l’autre côté, vers Versailles-Chantiers.

