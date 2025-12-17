4 rooftops chics et chauffés à Paris à tester cet hiver

Non et non, l’envie de se mettre sur le toit ne se limite pas aux beaux jours de l’été. Certes, le soleil timide, les températures frisquettes et les cadeaux de Noël à faire peuvent constituer des arguments valables pour ne pas avoir envie de profiter des illuminations de la ville vues d’en haut, mais, heureusement, des établissements ont investi (plutôt à l’ouest de Paris) dans des moyens de réchauffer le chaland. Voilà notre sélection des rooftops hivernaux de Paris !

The Ranch House of SirDavis du Terrass’ Hôtel

© Terrass' Hotel

Yeehaw ! Chevauchant à bride abattue sur la tendance cowboy, le Terrass’ Hôtel a mis son rooftop aux couleurs du Texas en nouant un partenariat avec SirDavis, le whisky en collab entre Beyoncé Knowles-Carter (mais oui) et Moët Hennessy. Ambiance ranch, avec peaux de vache, cactus et cocktails charpentés (18 €), à faire couler avec des assiettes au diapason (burgers, ribs, tacos).

Où ? 12-14 rue Joseph-de-Maistre, Paris 18ᵉ

La Ferme Saint Amour à l’Hôtel Sax

© DR

Si vous êtes habitué des pistes de Megève, Courch’ ou Crans-Montana (et du dernier décile des imposables), vous connaissez forcément la Ferme Saint-Amour, adresse dorée sur tranche des nuits alpines. Pour l’hiver 2025, elle vient se poser à Paris, sur le toit du très élégant Hôtel Sax. Éric Fréchon (rien que ça !) y signe un menu montagnard, dans une ambiance de chalet : soupe à l’oignon gratinée au reblochon fermier, mont d’Or truffé… Comptez 150 € par personne (soit deux jours de forfait à Gstaad).

Où ? 55 avenue de Saxe, Paris 7ᵉ

Aqua Kyoto Paris

© Aqua Kyoto

Désormais protégée et chauffée, la terrasse XXL de ce restaurant japonais chicos, donnant plein sud, offre un panorama assez bluffant sur les toits des Champs-Élysées et la tour Eiffel, en plein cadre. Dans les assiettes ? Des spécialités nipponnes tous azimuts (yakitori, sushi, tempura), à tarif d’altitude.

Où ? 26 avenue des Champs-Élysées, Paris 8ᵉ

Eylau au Canopy by Hilton Paris Eiffel Tower

© Eylau Paris



Quand on est posé sur le toit-terrasse de ce discret (mais chic) hôtel situé à deux pas du Trocadéro, la tour Eiffel occupe une impressionnante portion de ciel ! Grâce à cette bulle chauffée, vous allez pouvoir le constater par vous-même sans vous geler. Il est possible d’y siroter un thé dès 16 h 30 ou d’y apéroter autour d’un cocktail (19 €) et d’une planche de fromages (33 €).

Où ? 16 avenue d’Eylau, Paris 16ᵉ

Par ici pour d'autres terrasses d'hiver