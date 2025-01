Depuis 2023, les chauffages de plein air, invention insensée dans un monde qui doit faire des économies d’énergie, ont été interdits par la loi Climat et Résilience. Ouf !

Mais alors, dans un Paris hivernal battu par le blizzard, êtes-vous condamné à vous geler sur place sous un plaid maigrelet si vous désirez voir un peu de ciel bleu en buvant un coup ? Time Out répond non ! Voilà une sélection de terrasses et de rooftops abrités qui donnent quand même l’impression d’être à l’air libre. En attendant les apéros du printemps et la douce caresse du soleil vous pouvez aussi aller diner au coin du feu.

