5 événements incontournables à Paris pour plaquer la Coupe du monde de rugby

Ça y est, l’Hexagone s’apprête à devenir ovale. Du 8 septembre au 28 octobre, la France va accueillir sa première Coupe du monde de rugby dans son intégralité – après un moit-moit avec l’Angleterre en 2007 –, avec, coup de pot, de vraies chances de victoire pour le XV local. Si tous les bars de France vont diffuser les matchs – 48 au total –, moult événements en rapport avec la compète essaimeront sur la carte francilienne. On en a sélectionné cinq qui vous permettront de zieuter les parties, vous initier au rugby, enquiller les mousses, mater des concerts ou gagner des places pour aller au stade. De quoi bien s’amuser avant de ramener la coupe à la maison.

Rentrer dans la mêlée des événements de Ground Control

L’immense friche de la halle Charolais tricote une musculeuse programmation tournée autour de la Coupe du monde de rugby, avec diffusion gratuite de tous les matchs, expositions, rencontres et teufs. Outre tous les autres matchs à mater, Ground Control a prévu des initiations au rugby, des flocages de maillot, une expo autour du rugby ou des rencontres avec l’ancien joueur Julien Pierre ou Alban Vandekerkove, président du club LGBT Les Coqs Festifs. Tous les stands de Ground Control vont se mettre à la page Ovalie. On pourra chiner des maillots de rugby (sans sang, promis) chez The Gros Marché, dégoter des bouquins sur le rugby à la librairie Charybde et des jeux de société sur les pays en lice chez Multivers. Bon plan de derrière la mêlée : du 22 au 24 septembre, 14 candidat(e)s de la dernière saison Top Chef seront aux fourneaux pour préparer des menus à quatre mains.

Quand ? Du 6 septembre au 28 octobre 2023.

Où ? Ground Control, 82 rue du Charolais, Paris 12e.

Participer à la Coupe du monde des cocktails chez Cambridge Public House

Hyacinthe Lescoët, le taulier de The Cambridge Public House, a toujours un projet dans la manche. Il voulait organiser un festival avec les meilleurs bars du monde où, en plus de shaker des cocktails, ils partageraient leurs expériences. Et bien ce beau projet existe désormais et se nomme The Cambridge Global Series ! Pour cette première édition qui a lieu en même temps que la Coupe du monde de rugby, il convie neuf adresses - les Antoine Dupont du cocktail mondial - installées chacune dans un pays participant à la compétition. On y croisera donc par exemple le Portugal avec Quattro Teste ; l’Irlande avec les New-Yorkais de The Dead Rabbit, l’Argentine avec Floreria Atlantico ou la France avec CopperBay… Chaque soir, trois invités se succéderont derrière le comptoir de The Cambridge pour y servir des créations inspirées de leur pays d’origine et plus précises qu’un drop de Wilkinson.

Quand ? Du 1er au 3 octobre. de 17h à 20h30 (pour gouter les cocktails)

Où ? Cambridge Public House et hôtel 1K.

Cambridge Public House

Vivre la Coupe du monde en mode Seine-Saint-Denis style

Tandis que l’enceinte du Stade de France accueillera, entre autres, le match d’ouverture et la finale, un espace sportif et culturel entièrement dédié au tournoi va dérider la place Victor-Hugo, devant la basilique, du 8 septembre au 28 octobre. Outre les matchs diffusés sur écran géant – sept matchs de poule dont ceux du XV de France et quasi toute la phase finale –, ce village rugby sera jalonné d’un pack d’animations en tout genre. A commencer par les concerts de têtes d’affiche du rap français d’hier et d’aujourd’hui, avec le local de l’étape JoeyStarr, le Tonton venu du 94 Rim’K ou encore Kalash et Vegedream. Dans le reste du plan de jeu, on repère des initiations au breakdance, un atelier haka, une buvette et – génial – un défi lucarne, cette fenêtre mythique d’Evry qui secoue les Internets depuis 2019. Ultimes infos : des places pour assister à des matchs au Stade de France seront à gagner et vous aurez même la possibilité de voir le trophée Webb Ellis.

Quand ? Du 8 septembre au 28 octobre 2023. Seulement les jours de retransmission des matchs.

Où ? Place Victor-Hugo, 93200 Saint-Denis.

Visiter le village officiel municipal sur la place de la Concorde

La place engoncée entre les Champs-Élysées et le jardin des Tuileries s’apprête à héberger le village officiel du tournoi monté par la Ville de Paris. D’une forme – forcément – ovale, le lieu sera ouvert pour absolument toutes les parties, pouvant accueillir entre 15 000 et 39 000 personnes selon les configs. Ce qu’on pourra y faire ? Mater tous les matchs sur deux écrans géants – quatre pour le match d’ouverture France-Nouvelle Zélande –, s’initier au rugby sur deux terrains, dont un dédié au rugby en fauteuil, mater des expos, boire des canons et claquer du cuissot devant des concerts et DJ sets.

Quand ? Du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Où ? Place de la Concorde, Paris 8e.

© Ville de Paris / visuel non-contractuel

Mater la Coupe du monde de rugby les pieds dans le sable

Si vous avez encore du mal à quitter vos tongs, rassurez-vous, la ville de Pantin et le club de rugby local vous convient à la Sand Fabrik, ce complexe en forme de plage couverte pour mater ensablé et dans des transats – moyennant 2 € par tête – les matchs les plus attendus de la compétition. Parmi les matchs de poule, la Sand Fabrik diffusera le tonitruant match d’ouverture France-Nouvelle-Zélande le 8 septembre, ainsi que France-Italie le 6 octobre. A partir des matchs couperets, le rythme va grimper d’un cran avec la diffusion de toutes les rencontres. En parallèle des diffusions, des initiations au rugby auront lieu avant chaque match, de même que des quiz rugbystiques et des concours de pronos.

Quand ? Selon les matchs

Où ? 45 rue Delizy, 93500 Pantin