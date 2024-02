5 soirées pour danser dans les musées parisiens en 2024

Ça fait longtemps que les musées s’ambiancent avec musique et danse – on vous voit les soirées Nomades de la Fondation Cartier lancées en 1994 –, mais le concept est toujours aussi séduisant. Avec le flow de bons plans tombés sur nos télex ces dernières semaines, on s’est dit qu’il fallait faire un tri pour n’en agréger que les meilleurs. Voici notre sélection, entre musique électronique expé à la Bourse de Commerce, waacking sous la nef d’Orsay et voguing avec vue sur la tour Eiffel.

Un événement ballroom en face de la tour Eiffel

Les plus tatillons diront que le théâtre de Chaillot n’est pas un musée. Sauf que le plan qui nous intéresse – un ball – va investir le foyer de la danse, avec sa baie vitrée toisant la tour Eiffel. Vous avez donc compris : un ball va se dérouler en face de la tour Eiffel le 16 mars. Guidé par Yanou Ninja, ce ball sera structuré autour d’une vingtaine de catégories (Best Dressed, Hands Performance, Voguing…) et d’une performance de la pionnière Lasseindra Ninja, sans qui la scène ballroom française n’aurait pas le même succès aujourd’hui.

Quand ? samedi 16 mars 2024

Où ? théâtre de Chaillot, 1 place du Trocadéro, Paris 16e.

Arca (et Björk) à la Bourse de Commerce

L’artiste vénézuélienne Arca, révérée pour ses audaces musicales (dont l’incroyable série KicK), prend ses aises sous l’étourdissante coupole cerclée du paravent de béton de Tadao Ando. Le projet s’appelle The Light Comes in the Name of the Voice et s'étendra sur trois jours, avec, les deux premiers soirs, Arca en impro solo sur un “piano à résonateur magnétique” – un piano qui aurait pris du LSD, en gros. Une trilogie qui se terminera par une sauterie ambiance club dans les sous-sols du musée avec un line-up de rêve géré par Arca. Aux côtés de la DJ londonienne aux mix panafricains Nkisi ou de DJ Babatr, le pionnier de la raptor house, on pourra danser sur un set de… Björk. Eh ouais, DJ Björk !



Quand ? du 1er au 3 mars 2024.

Où ? Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, Paris 1er

© Patrick Tourneboeuf

Bintou Dembélé revisite les Nymphéas de Monet

A chaque art son ou sa pionnière. Si Monet a fait éclore l’impressionnisme, Bintou Dembélé a été l'une des premières à médiatiser la danse hip-hop en France. Et on a une bonne nouvelle : ces deux légendes vont se rencontrer le 24 juin au musée de l’Orangerie. Dans le cadre du programme “Danse avec les Nymphéas” et de l’Olympiade culturelle, la chorégraphe a conçu pour le danseur Michel Onomo un show solo questionnant les thèmes de la compétition, de la scène ou de la rue, au cœur même de la double ovale iconique accueillant l’œuvre de Monet.

Quand ? lundi 24 juin 2024.

Où ? musée de l’Orangerie, jardin des Tuileries, Paris 1er.

Un battle de waacking sous la nef du musée d’Orsay

Dans la scène ballroom, les waackers sont ceux qui savent le mieux jouer des coudes. Caractérisée par un déploiement frénétique de mouvements de bras entrecoupés de poses sculpturales, la danse waack fera bientôt ses premiers pas au musée d’Orsay. Josepha Madoki, figure tutélaire du mouvement en France, y présentera une version courte de son dernier spectacle les 26 et 27 avril prochains, en featuring avec les statues de l’allée centrale du musée. En guise de bouquet final, un énorme battle de waacking aura lieu le dimanche 28 avril dans la salle des fêtes du musée. Haut les mains !

Quand ? du 26 au 28 avril 2024.

Où ? musée d’Orsay, Esplanade Valery Giscard d’Estaing, Paris 7e

© Raphaël Laboure

Des ballets dans la salle des fêtes du musée d’Orsay

Voilà trois mois que d’intrigants rendez-vous dansés se nichent dans la salle des fêtes du musée d’Orsay. Intégrés à la prog nocturne des “Curieux Jeudis” du musée, ces événements sont orchestrés par le chorégraphe Benjamin Millepied et son associée, Solenne du Haÿs Mascré, dans le cadre de leur dernier projet, le Paris Dance Project. Des chorégraphes émergents remarqués par Benjamin Millepied viendront présenter des petites formes, issues de leurs recherches actuelles. Des work in progress inédits, qui donneront peut-être lieu aux grandes pièces chorégraphiques de demain. Après trois premiers raouts, le dernier est annoncé pour le 7 mars – immanquable !

Où ? Salle des fêtes du musée d’Orsay, esplanade Valéry-Giscard-d’Estaing, Paris 7e.

Quand ? Le jeudi 7 mars 2024.