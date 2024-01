Ball voguing, crème du rap, créations originales… L’Hyper Weekend est l’un des festival les plus aguichants de ce début d’année

Quand on dit Maison de la Radio, on pense nectar de jus de cerveau, matinale et humoristes. Mais saviez-vous que depuis 2022 s’y déploie l’Hyper Weekend, un festival dont la prog nous donne à chaque fois giga envie de drifter jusqu’au fin fond du 16e ? Rebelote cette année avec la troisième édition prévue du 26 au 28 janvier, avec une tinée d’événements dans tous les espaces de la Maison ronde entre créas originales, collabs d’un soir et perles du futur.

En tête de gondole, l’Hyper Weekend s’appuie sur une demi-dizaine de créations dont certaines intriguent franchement : Qui va piano va sano, fresque autour du piano-voix avec Sheila, Camélia Jordana mais aussi Luidji, Meryl, Yamê ou Ibeyi (oui oui) ; un hommage à Françoise Hardy avec Thomas Dutronc, Clara Luciani ou Philippe Katerine ; ou ce tribute tzigane à Dalida troussé par Barbara Pravi et le groupe Aälma Dili.

Deux plateaux en particulier nous excitent comme des punaises de lit au salon du matelas. 1) L’événement ballroom, animé par le patron du milieu (et première légende européenne) Vinii Revlon, qui risque de changer le sens de rotation de la Maison ronde. 2) Le plateau rap, qui réunit certains des plus beaux noms de la nouvelle génération francophone, avec le Suisse Mairo et le Français H JeuneCrack, trapézistes de la rime et machines de guerre scéniques, dans une de leurs dernières « petites salles » avant l’explosion. De quoi se mettre au show pour le reste de l’hiver.

Quand ? du vendredi 26 au dimanche 28 janvier 2024.

Où ? Maison de la Radio, 116 avenue du Président-Kennedy, Paris 16e.

Combien ? selon les événements (billetterie ici).