6 opens airs pour faire la fête à l’air libre pendant les Jeux Olympiques 2024

Qui dit Jeux Olympiques d’été, dit casquette, crème solaire et surtout plein air ! Parmi les soirées qui vont faire gigoter la carte francilienne pendant la quinzaine, on a voulu mettre un coup de projo sur les meilleures fêtes à l’air libre, sur la Seine, sur le canal ou même à la ferme ! Un dossier indice 50 sur l’autoroute de la teuf à consulter lunettes de soleil au nez.

Un open air dans la Prairie du Canal

“Petits prix et maxi fun”, le slogan de la Prairie du Canal, la ferme urbaine posée le long du canal de l’Ourcq, a de quoi aguicher. Et c’est vrai que cet open air du samedi aprèm, devenu un classique de l’été parisien, est particulièrement chill. Ce sera le cas aussi dans les enceintes avec les trouvailles du crew de diggers Lorem Ipsum en journée, tandis que le coucher de soleil sera rythmé les bras en l’air par la house toujours soulful de la DJ Mira Lo.

Où ? La Prairie du Canal 55 rue de Paris, 93000 Bobigny.

Quand ? 3 août, de 15h à 22h.

Combien ? 6-11 €.

L’open air culinaire du Mazette

Chez Time Out, on adore manger, on adore danser, et on adore bronzer. Vous nous retrouverez donc sans doute sur le pont de la barge Mazette pour cet open air culinaire proposé par l’agence/média qui aime la fête Dure Vie, en association avec le bar à vins du passage Saint-Sébastien Au Passage. En plus, c’est Hugo LX, un des meilleurs spécialistes de la house sur la place parisienne, qui cuisinera aux platines.

Où ? Mazette, port de la Rapée, Paris 12e.

Quand ? 3 août, de 14h à 23h.

Combien ? 9 €-12 € gratuit avant 18h.

© Canal Barboteur

La fête internationale de DJ Kasbah au Barboteur

Ça fait trois ans que DJ Kasbah explore les musiques de fête de New York à Alger avec Nowadays Records, qui a sorti en mai dernier son album Blédard.es de France entre darbouka, mezoued et house music. Au Canal Barboteur ce samedi sur les quais de l’Ourcq, il s’associe à Shimon, DJ et trompettiste résident du KaterBlau à Berlin qui apportera son sens de la fête.

Où ? Canal Barboteur, 9 quai du Lot, Paris 19e.

Quand ? 10 août, de 16h à minuit.

Combien ? gratuit.

Le b2b entre Tatyana Jane et U.R. Trax à Virage

Alors qu’on voit de plus en plus de DJ réputés associés aux platines le temps d’une soirée, Virage réussit un joli coup en programmant un back to back entre deux des nouvelles queens du DJing français, U.R. Trax et Tatyana Jane. Et comme ça ne suffisait pas, on trouve aussi sur ce line-up 100 % féminin les noms de Lisa More et Vanille, toutes deux pleines de promesses.

Où ? Virage, 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e.

Quand ? 9 août, de 23h30 à 7h.

Combien ? 15-20 €.

L’apéro de La CREOLE à la Gaîté Lyrique

Pour son premier été aux commandes de la Gaîté lyrique, la nouvelle équipe a clairement voulu accentuer la dimension festive. Dans sa prog “La Gaîté l’été”, le musée expose la vista musicale des crews parisiens avec son format Jeudi Collectif. Ce jeudi 8 août, ce sera au tour de La CREOLE, qui mène depuis six ans un mouvement de fusion culturel inédit à Paris (comme on vous le raconte dans cet article).

Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3e.

Quand ? 8 août, à partir de 18h.

Combien ? gratuit.

L’open air du Djoon au parc de Choisy

Le club le plus soulful de Paris s’offre une session hors de ses murs de brique et délocalise son DJ booth au parc de Choisy, près du métro de Tolbiac, pas loin de la maison mère dans le 13e arrondissement. Un après-midi gratuit en open air à chiller et danser sur de la house, du disco ou du funk, on a vu pire comme samedi.

Où ? parc de Choisy, 128 avenue de Choisy, Paris 13e.

Quand ? 10 août, de 15h à 23h.

Combien ? gratuit.