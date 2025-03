Une liste all inclusive et intergénérationnelle parfaite pour vous décrasser après la manif de l’aprèm du 8 mars !

Triangle avec les doigts pour ce dossier. Institutionnalisée en 1982 en France, l’idée de créer une Journée internationale des droits des femmes a été émise en 1910 par la militante socialiste allemande Clara Zetkin. Plus d’un siècle après, cette Journée internationale des droits des femmes n’a rien perdu de sa fibre militante. Et comme la nuit est aussi un espace politique dans lequel les femmes prennent leur place, on vous a rassemblé les meilleurs plans pour danser dans les clubs parisiens, particulièrement inspirés en ce samedi soir. Une liste all-inclusive et intergénérationnelle, parfaite pour vous décrasser après la manif' de l’aprèm !

Sœurs Malsaines : le bal des hystériques

Attention, Pascal Praud, à la Machine, c’est gloire aux hystéros ! Collab entre l’entité féministe célébrant les corps, Sœurs Malsaines, et le collectif Afro Queer Rising Club, ce bal des hystériques se déploiera sur toutes les pistes et espaces de la Machine, entre show drag, cirque, pole dance et furibards DJ sets. Pour ces derniers, ça oscillera entre ghetto ou latin tech frappadingue, trance supersonique ou acid ravisante, avec Lowbass, Luz Del Fuego ou Couedasse.

Quand ? de minuit à 6h.

Où ? la Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.

With Us invite le Bal des Putes

Mix cabaret érotico-électronique en approche du côté de la Stass. Pour ce 8 mars, l’un de nos lieux chéris confie son trousseau de clés au collectif queer With Us. Au-delà de la bande-son, qui s’annonce très poreuse stylistiquement – attendez-vous à de la transe, des sonorités caribéennes ou de l’EBM – avec les passages de Ms.G, Sabb ou le B2B Transterror et Cici that Walk, With Us a invité le Bal des Putes à décliner son show. Imaginé par des travailleuses du sexe, ce cabaret militant questionne, via la danse, le chant et le crachage de feu (!), les notions de corps et toutes les relations de pouvoir qui en découlent.

Quand ? de 21h à 7h.

Où ? la Station – Gare des Mines, 29 avenue de la Porte-d'Aubervilliers, Paris 18e.

Ultra Suave x Réinventer la Nuit

Au Point F, une collab pour contribuer à une nuit plus saine. Le collectif Ultra Suave organise une nouvelle noce dont les bénéfices seront reversés à Réinventer la Nuit, initiative créée l’an dernier* pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu festif. Pour rameuter du monde, le duo d’orgas a tricoté une affiche de très haut niveau avec huit DJ furetant tantôt du côté du hip-hop, du break, du R&B que du chaâbi, avec les venues annoncées de Glitter55, Andy4000, Mel B, Maria Digger ou Naoquita, B2B entre Naomi et Rebequita.

*Aujourd’hui, le projet Réinventer la Nuit est animé par sept pros du monde de la musique : Laure Togola, Paloma Colombe, Anaco, Bambi, Sa+ga, Domi et Maria Digger.

Quand ? de 22h à 4h30.

Où ? Point Éphémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e.

After-Manif by Burning Womxn

Samedi, la température du Petit Bain s’annonce brûlante. La barge mouillée quai de la Gare hébergera un after de la manif féministe de l’aprèm, usiné par le festival arty Burning. Sur la plaquette de l’événement, on découvre du stand-up avec les humoristes Mahaut Drama, Cab Cab et Chloé Drouet, un blind test drag géré par Angelica Stratrice et la queen du bingo dominical Minima Gesté, ainsi qu’une brochette de DJ sets. Celui qu’on attend le plus ? Sans doute celui de Yoko Ûno, bien connue des suiveurs de Radio Flouka, dont la selecta UK bass devrait nourrir le brasier.

Quand ? de 19h30 à 2h.

Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e.

Toutes & Chaos

Le 8 mars, le collectif Toutes & Chaos (+1 pour le nom) prend la barre de la barge Mazette avec une sauterie engagée dont tous les bénéfices iront à la Maison des Femmes. Après une conférence questionnant l’idéal égalitaire dans les espaces festifs et un open platines, les danseuses et danseurs du soir auront le loisir de gigoter devant trois scènes, dont une en non-mixité, réservée aux personnes FLINTA (soit tout le monde en dehors des hommes cisgenres). Une affiche sur laquelle on trouve la reina de la drum’n’bass Elisa Do Brasil, Camille Doe, co-cheffe du collectif Gogo Green, ou Ttristana pour une envolée toute breakée.

Quand ? de 20h à 6h.

Où ? Mazette, 69 port de la Rapée, Paris 12e.