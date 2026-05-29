Vous n’avez pas de place ce samedi 30 mai pour la tant attendue finale qui oppose, à partir de 18 h, le Paris Saint-Germain et Arsenal à la Puskás Aréna de Budapest ? Défroissez votre plus beau maillot, on vous donne nos meilleurs lieux culturels transformés en fan zones pour vibrer comme au stade (et gratuitement) !

L’Union de la Jeunesse Internationale

© Jean Sinelle Tribune Barbès

Ici, c’était Tati… Samedi, ce sera encore une fois la Tribune Barbès ! Comme pour chaque grand événement, l’Union de la Jeunesse Internationale, ce pop-up culturel tricoté depuis 2022 par Youssouf Fofana de la marque Maison Château Rouge, diffusera (à l’œil) la finale entre Arsenal et le PSG. Celles et ceux qui sont déjà venus à la Tribune Barbès savent que l’ambiance y est incandescente.



Où ? Union de la Jeunesse Internationale, 2-4 bd Marguerite de Rochechouart, Paris 18ᵉ

TLM

La Petite Ceinture n’oublie pas La Ligue Des Champions ! Dans le 19ᵉ, le TLM diffusera le match sur un écran géant posé dans son espace intérieur, qui fut longtemps un entrepôt de stockage de fret ferroviaire.



Où ? 105 rue Curial, Paris 19ᵉ

La Rotonde Stalingrad

Alors que le salon Premier Jus remballe ses étals, la Rotonde continue la soirée et sort un écran géant pour diffuser le match sur la terrasse. L’occasion de vérifier si les jeunes viti sont fans de foot que de vin nature !

Où ? 6-8 place de la bataille de Stalingrad, Paris 19ᵉ

La Communale

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Rendez-vous sur les terres du Red Star (et de l’affrontement fratricide entre le maire de la ville et Master Poulet) pour ce plan-là ! Ce samedi soir, la Communale diffusera entre PSG et Arsenal dans toute sa (très vaste) halle.

Où ? 10 bis rue de l’Hippodrome, 93400 Saint-Ouen

La Javelle

Le nom peut tromper son monde, cette friche/guinguette ne se trouve pas dans le 15ᵉ mais à l’opposé, dans le 12ᵉ, le long des voies ferrées (au sein de la future ZAC de Bercy Charenton). Le match va être diffusé sous la tente et attention, les places sont très limitées. Victoire ou défaite du PSG, la bamboche continue jusqu’à 1 h.

Où ? 5 boulevard Poniatowski, Paris 12ᵉ

Plantation

Entre serres et potager, la ferme urbaine perchée du 18e va projeter la finale sous la maison de verre mais aussi sur sa grande terrasse (si vous avez peur du coup de chaud). Est-ce que la victoire aura encore meilleur goût avec une vue sur le Sacré-Cœur ? Sans doute !

Où ? 37 rue des Cheminots, Paris 18ᵉ

Point Éphémère

Point Ephémère Point Ephémère

Repère pour les communautés artistiques aventureuses et militantes, le Point FMR flirtera aussi avec la LDC en projetant la finale. Avant la rencontre, on ne peut que vous conseiller de passer une tête au festival pluridisciplinaire féministe et queer Fem’Artistik et au festival des Éditions Exemplaire !



Où ? 200 quai de Valmy, Paris 10ᵉ

Virage

Plantée sous le périph’, la friche-club électronique gérée par l’agence Bonjour/Bonsoir bascule en before-foot le 30 avril avec une diffusion sur grand écran puis à partir de 23 h 30 pour les détenteurs de ticket, ça enchaine avec du clubbing jusqu’à 7 h.

Où ? 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17ᵉ.

Print

Les anciens bureaux transformés en espace pluri-arty vont encore muter ce samedi ! L’immense salle du 1er étage va être équipée d’un grand écran non pas pour une réunion Zoom géante mais pour diffuser la finale. Et pour manger il y a les assiettes d’Alexis Bijaoui ou les pizzas de Marthe Brejon.

Où ? 26 rue Sorbier, Paris 20e