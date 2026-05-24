Dégustez (avant tout le monde) l’avant-garde du vin vivant !

Pour cette cinquième édition, Premier Jus change de lieu. Le salon va installer ses stands de dégustation devant la rotonde Stalingrad, histoire que la perspective sur le bassin de la Villette vous fasse penser à boire un peu d’eau entre deux découvertes de domaine. Car la ligne du salon, elle, ne change pas, il s’agit toujours de mettre en lumière une trentaine de vignerons et vigneronnes nature encore sous les radars car installés depuis moins de trois ans. Des futures stars, qui sait ? Des déjà bons, c’est sûr, vous pouvez faire confiance à l’agence Soif (Marnes Bleues) à l’origine du salon !

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Vous allez ainsi pouvoir goûter le vin des Charentes de Thibaut Camus ou du Morbihan de Christopher Laurent ; le Beaujolais de Naïs Lombard et Olivier Cossec ; l’Ardèche de Karine Farges… Comme il n’y a pas que les grappes dans la vie, Premier Jus s’ouvre aussi aux cidres (Anaïs Noyelle, ou Romain Jamet), à la bière (Flora de Thibault Ernst) et aux boissons sans alcool comme les kombucha de Dordogne de Vincent Hannoun. Postulant que si vous n’aimez pas le foot, vous vous sentirez oppressé dans Paris samedi après 18 h, le salon bascule en bamboche avec DJ set à la fraîche jusqu’à 22 h (mais le match sera diffusé dans un coin de la terrasse)

Quand ? les 30 et 31 mai 2026 de 11h à 18h

Où ? La Rotonde Stalingrad, 6-8 place de la bataille de Stalingrad, Paris 19e

Combien ? Salon 10€, la fête après est ouverte à tous

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