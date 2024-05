A Belleville, dimanche de bamboche pour les 7 ans de Combat

A jamais le premier bar à cocktails de la rue de Belleville, Combat fête dimanche 2 juin ses sept ans de bons et loyaux cocktails. Pour marquer dignement ce passage à l’âge de raison (mais n’oubliez pas que le shaker a ses raison que la raison ignore), la taulière Margot Lecarpentier et son équipe organisent une grosse fête en journée aux allures de kermesse sur le double thème de la saucisse-cocktail et de la musique qui fait danser.



Pour la première, Élise Drouet, ancienne de Combat (mais aussi des cuisines de Septime), va se charger de mitrailler des hot-dogs à tout-va qu’on va pouvoir compléter avec des verres piochés sur la carte. Et pour la musique ? Sōkrátēs (ancien tiers de Crème de Coco) va dérouler un mix entre incunables italo-disco et bombes trance. Autant dire un bon dimanche !

Quand ? dimanche 2 juin, de 15h à 22h.

Où ? Combat, 63 rue de Belleville, Paris 19e.