Actualités

À Ground Control, Refugee Food fête ses 10 ans avec un grand banquet solidaire

Au menu : bonne action, chouette ambiance et bouillons du monde préparés par une brochette de cheffes invitées.

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Refugee food
@ Anne-Claire Heraud
Cela fait 10 ans que Refugee Food, association créée par Marine Mandrila et Louis Martin, aide des exilé(e)s fuyant leur pays à s’intégrer en France par la cuisine. Dix ans à former des chef(fe)s, à faire reculer la misère et avancer la gastronomie. Depuis 2022, Refugee Food organise aussi, avant les vacances de Noël, un grand banquet qui met du baume au cœur et des calories au corps. Le thème 2025 après le ragoût ou le couscous ? Les bouillons !

S’ouvrir aux plus précaires

Installés sur les grandes tables communes de Ground Control, vous allez pouvoir slurper les créations fumantes d’un beau peloton de cheffes invitées (Clémentine Bouchon du Meurice, Cathy Paraschiv d’Ibrik, Vittoria Nardone de Dalia et la spécialiste des bouillons végétaux Jennifer Hart-Smith) associées aux régionaux de l’étape (Haitham Karajay, Irène Zhao, Maha Achkar…). Du réconfort en bol à faire couler avec des vins de la Cave de Belleville. Le prix modique (à partir de 35€ pour la totale) finance le repas d'une personne qui ne peut se payer ce genre de raout. Il y aura ainsi 100 invités par l'association ! Et si vous pouvez payer plus, cela aide l’association…

Quand ? Le 15 décembre à partir de 19h
Où ? Ground Control 81 rue du Charolais, 12e
Combien ? à partir de 35€

