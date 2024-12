Vous rechignez à devenir végétarien mais en ces temps d’urgence écologique et d’empathie entre vertébrés vous sentez bien qu’il faut changer de façon de manger de la viande… Bonne nouvelle ! On vous a sélectionné les meilleurs bouchers de Paris (avec une incursion au-delà du périph), que des esthètes de la bavette, des charcutiers hors pairs, des artisans les plus intraitables sur le bien-être des animaux, depuis la qualité des fourrages à l’abattage en passant par la conduite raisonnée de l’élevage. Pour remplir votre panier, ils vous proposent de repartir chez vous avec des morceaux d’un goût incomparable et plus tendres qu’un regard de bébé teckel et la bonne conscience d’avoir aidé une filière responsable et vertueuse… De la viande ok mais moins et meilleure.