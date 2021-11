A Ground Control, un immense dîner solidaire pour venir en aide aux Afghan(e)s

On aurait préféré que le dîner organisé à Ground Control fin septembre pour venir en aide aux exilés afghans soit le premier et le dernier. Sauf que la situation locale n'ayant clairement pas évolué dans le bon sens, la solidarité doit continuer de s'activer. L'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, qui vient en aide aux exilés mais aussi aux gens restés au pays, encore épaulée par le Refugee Food Festival, la Cave Fontaine et la journaliste et entrepreneuse Julie Gerbet, remet donc le couvert le 30 novembre, pour une nouvelle édition de son banquet « Afghanes the Power ! » à Ground Control.

Tout comme lors de la première édition, ce dîner sera précédé d'une table ronde, à la thématique encore à définir. Modérée par la journaliste Nina Gheddar, directrice de la publication du média « franco-réfugié » Guiti News, elle réunira notamment la patronne de France Terre d'asile Delphine Rouilleault, la taulière de la Cave Fontaine Reza Jafari ou l'adjoint au logement Ian Brossat. Ça, c'est pour la partie jus de cerveau.

Viendra ensuite le temps de penser à la panse, avec un repas en cinq étapes – option végé de rigueur – façonné par six toques au top. Dans la liste, on retrouve la cheffe de Sur Mer Olive Davoux, un duo composée de l'Alsacienne du Café Mirabelle Marion Goettlé et la partisane du zéro déchet Chloé Charles, aperçue dans Top Chef. Mais aussi Sugio Yamaguchi du restaurant Botanique, planqué à Oberkampf, ainsi que la cheffe normande vue au Babel Hôtel Claire Feral Akram. On avait presque oublié mais il faudra aussi compter sur Romain Meder, qui fut le chef exécutif du Plaza Athénée du temps d'Alain Ducasse. Rien que ça.

Ultimes infos très importantes : tous les intervenants et chef(fe)s sont bénévoles et l'intégralité des bénéfices sera reversée à l'asso. Le premier banquet a permis de récolter 9 500 €. Jouons les rabatteurs caritatifs cathodiques : on compte sur vous pour faire péter le score.

Quoi ? Grand dîner solidaire « Afghanes the Power » 2

Quand ? Mardi 30 novembre 2021, à partir de 18h

Où ? Ground Control, 81 rue du Charolais, Paris 12e

Combien ? 50 € (billetterie ici) comprenant : la table ronde ; le repas de cinq assiettes cuisinées par les chef(fe)s (option végétarienne) ; un verre de vin ou soft inclus par personne. Possibilité de ne venir qu'au dîner.