A la Cité Fertile, un nouveau festival japonais pour célébrer les cerisiers en fleur

Lecteurs, on vous voit, dès qu’on cause cerisiers et Japon, vous devenez complètement marteau. Alors voici un nouveau petit verre de blanc et de rose pour vous : les samedi 4 et dimanche 5 mai, la Cité Fertile hébergera le festival Hanami Paris, un nouvel événement célébrant la culture nippone organisé par la boutique de kimonos et d’objets japonais Yodoya, en pleine saison de floraison des sakura.

Première (et importante) chose à savoir : celles et ceux qui veulent juste prendre une photo de cerisier vont être déçus, il n’y en a pas à la Cité Fertile. En revanche, si vous voulez en apprendre plus sur l’imaginaire de l’hanami – cette coutume qui consiste à regarder de jolies fleurs pousser –, vous serez au bon endroit. Yodoya a en effet prévu d’inviter une soixantaine d’exposants pour creuser la chose en profondeur, avec des fleuristes, des illustrateurs et graphistes, des céramistes, des chanteurs et bien sûr des stands de bouffe à base de spécialités japonaises. Vous pourrez ensuite aller étaler toutes ces nouvelles connaissances devant les vrais cerisiers, au parc de Sceaux par exemple.

Quand ? samedi 4 et dimanche 5 mai 2024.

Où ? Cité Fertile, 14 avenue Edouard-Vaillant, 93350 Pantin

Combien ? accès libre.