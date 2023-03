Il y a les arbres en fleur et il y a les cerisiers en fleur. Magnifiques, apaisants et même grandioses lorsqu'ils se retrouvent en bande, les sakura font partie des symboles ultimes de la culture nipponne. Au Japon, on scrute presque religieusement leur période de floraison, qui intervient selon les régions entre le mois de janvier et d'avril. C'est le temps de l’hanami. Et même si ce n’est pas Tokyo, on compte de nombreux parcs et jardins où apercevoir ces fameux cerisiers en fleur à Paris et en Ile-de-France. Petite sélection des spots où voir la vie en rose.