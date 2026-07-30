À la fin de l’année, une trippante exposition sur les drogues pour mieux les comprendre

C’est une expo qui risque de faire un carton : du 18 novembre 2026 au 6 juin 2027, le musée de l’Homme présentera Drogues. L’idée ? Non pas promouvoir ni condamner, mais plutôt comprendre comment celles-ci, au fil des époques, ont infusé dans les sociétés, leurs cultures et leurs imaginaires. Pour ce faire, l’institution a constitué un commissariat scientifique ultra solide et éclectique, composé d’historiens, d’anthropologues, de médecins, d’économistes ou de psychologues, avec « l'idée de déconstruire les préjugés médiatiques ».

Le parcours est une montée en quatre étapes. Sera d’abord établi un panorama de différentes substances usitées à travers le monde et l’histoire, sur leurs effets, avec un questionnement sur la définition des drogues et leurs législations. L’expo se penchera ensuite sur le pourquoi de la consommation de drogues, avant de détailler les causes et les conséquences sur le monde, les hommes et l’environnement de la production, de la circulation et de la consommation des différentes substances.

La fin interrogera les politiques publiques et la notion de « risques » nimbant la consommation des drogues. Le communiqué mentionne enfin une installation de fin avec des témoignages d’usagers de profils variés, symbole d’une expo à « la vision humaniste » à prescrire au plus grand nombre.

Quand ? du 18 novembre 2026 au 6 juin 2027.

Où ? musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro, Paris 16e.

Combien ? 12-15 €