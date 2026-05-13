Paris sacrée 2e ville mondiale pour l'art et la culture en 2026 par Time Out

L'un des grands privilèges de la vie en ville, c'est d'avoir la culture mondiale à portée de main. En une seule journée, on peut passer la matinée devant des œuvres d'art de renommée mondiale, l'après-midi à flâner dans les librairies et les galeries indépendantes, et la soirée à un spectacle de comédie, au théâtre ou en concert. Sans oublier le reste : cinémas de quartier, street art, festivals traditionnels, nocturnes de musées... Le meilleur dans tout ça ? Dans beaucoup des meilleures villes du monde, toute cette créativité humaine est accessible gratuitement.

Chaque année, Time Out part à la recherche des capitales culturelles d'aujourd'hui, ces villes où collections d'art, théâtre, musique et célébrations culturelles sont à la fois accessibles et abordables, pour les habitants comme pour les visiteurs. Pour établir ce classement, nous avons interrogé 24 000 habitants de plus de 150 villes sur la qualité et l'accessibilité de leur scène culturelle, et leur avons demandé ce que leur ville fait le mieux, de la comédie au carnaval, en passant par la musique live et la littérature. Nous avons ensuite croisé leurs réponses avec l'avis du jury culture de Time Out (rédacteurs, journalistes et experts locaux), qui ont voté pour les villes qu'ils jugent particulièrement passionnantes à visiter pour la culture et les arts en ce moment. Afin que le classement reflète les meilleures villes culturelles à l'échelle mondiale, nous n'avons retenu que la ville la mieux notée par pays.

Dans chaque ville de ce classement, vous trouverez des lieux culturels légendaires et des agendas culturels bien remplis. Les experts locaux de Time Out vous livrent leurs coups de cœur 2026 : d'une installation immersive qui s'emparera du plus vieux pont de Paris en juin aux meilleurs festivals estivaux de Londres, en passant par le tout nouveau Grand Musée Égyptien du Caire.

24 000 habitants ont voté, Paris est la 2e meilleure ville du monde pour l'art et la culture Paris décroche la 2e place de ce classement mondial, derrière Londres et devant New York. Une distinction méritée : la capitale française est la seule ville du panel à avoir obtenu 100 % d'avis positifs de la part de ses habitants sur la qualité de son offre culturelle. Un plébiscite confirmé par le jury d'experts de Time Out, dont 80 % ont voté en sa faveur. Paris s'impose aussi comme la ville du classement la mieux notée pour ses musées, cités par 97 % des Parisiens comme le meilleur atout culturel de la ville.

D’aussi loin qu’on remonte, Paris a toujours ouvert ses bras aux illustres noms de la culture comme aux jeunes pousses de l’avant-garde, leur offrant un panel unique au monde d’immenses salles prestigieuses et d’espaces plus confidentiels. Cette confluence des talents continue avec la même énergie en 2026 dans toutes les facettes de l’art, de la peinture à la photo, de l’architecture à la mode.

Ainsi on peut admirer Matisse, 1941-1954 au Grand Palais, l’Africa Fashion au musée du Quai Branly - Jacques Chirac ou Lee Miller, au musée d’Art moderne de Paris. Pour faire oublier la rénovation du Centre Pompidou (jusqu’en 2030), le musée de la Vie romantique et la nouvelle Fondation Cartier pour l'art contemporain (r)ouvrent leurs portes.

Si vous avez soif de nouveauté et de lieux inédits, alors direction le Print dans le 20ᵉ ou la Clef, le cinéma d’art et d’essai sauvé de la destruction. Surtout, souvenez-vous qu’une simple promenade dans le Marais et ses innombrables galeries peut se transformer en une kaléidoscopique plongée dans l’art contemporain mondial (et c’est gratuit !).